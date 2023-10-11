Терехов розкрив усі деталі та вартість будівництва підземної школи у Харкові

11 жовтня 2023, 16:21
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Джерело:

Суспільне

У Харкові збудують першу в нашій країні підземну школу. Роботи із підготовки вже тривають.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що будівництво школи обійдеться у близько 58 мільйонів гривень. Витрати не приховуватимуть від містян. 

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На будівництво підземної школи витратять 58 мільйонів гривень 

Очільник міста пообіцяв оприлюднення проєктно-кошторисної документації назагал. 

Є проєктне рішення. Я розумію, що це коштує приблизно 58 мільйонів гривень,
– зауважив мер Харкова щодо вартості робіт. 

І додав, що дуже хоче, аби школу спорудили вже до 2024 року. Він також наголосив на збереженні коштів та уникненні завищених цін.

Друге – це конструктив, який повинен витримувати усі ракетні удари. Це безпека дітей і вихователів, і викладачів, вчителів. Підземна школа розрахована на 450 школярів. У дві зміни будемо працювати. Це 900 учнів, 
– уточнив чиновник. 

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Як у Харкові діє школа у метро

  • У Харкові уже діє підземна школа. Щоправда, її облаштували на певний час у метро. 
  • На 5 станціях діє 7 кабінетів для навчання. 
  • Вчителі привезли туди шкільне приладдя. 
  • Також кабінети обладнали освітленням, клімат-контролем, пожежною сигналізацією.
  • Навчаються у школі-метро діти у 2 зміни. Загалом – тисяча учнів.
Автор: Марія Волошин