В Україні відкрили ще одну сучасну підземну школу

В Україні відчинила двері для учнів ще одна підземна школа. Її збудували у Запорізькій області.

Петропільський ліцей Широківської сільської ради Запорізького району став п'ятою школою в області, що тепер має сучасний підземний освітній простір. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Що відомо про п'яту підземну школу у Запорізькій області

Будівництво протирадіаційного укриття на 200 місць (400 у дві зміни) відбулося в межах комплексної політики Міністерства освіти і науки України "Школа офлайн".

Основні характеристики підземної школи:

7 навчальних класів;

лаунж-зона, медичний кабінет, буфет;

пристосовані санітарно-гігієнічні кімнати для людей з особливими потребами;

навчання офлайн також відновлять 50 учнів Новопетрівської філії ліцею.



Підземна школа на Запоріжжі / фото Запорізька ОВА

Скільки коштів витратили на будівництво

Загальна кошторисна вартість будівництва становить 72,540 мільйона гривень, з яких:

65,286 мільйона гривень – державна субвенція;

7,254 мільйона гривень – співфінансування з місцевих бюджетів.

Так, на Запоріжжі вже працюють 5 підземних шкіл, ще 8 будують.

"Школа офлайн" – це комплексна політика МОН, спрямована на створення умов для очного навчання в умовах війни. Торік у межах політики уряд виділив 7,5 мільярда гривень на облаштування укриттів у ЗЗСО, цього року ще – 6,2 мільярда гривень,

– повідомили у МОН.