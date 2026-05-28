Що таке "подейкують" та що роблять цим словом, значення якого відоме далеко не всім

Українська мова пережила не одні зміни – природні та примусові. Щось відійшло з плином часу, а щось під впливом чи тиском іншої мови. Але коли знову знайомишся зі словами робиш висновок, що варто повернути.

Яке значення у слова "подейкують" та як влучно його використовувати, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Що означає слово "подейкувати"?

Як часто ви чули слово "подейкують"? Воно звучить так, ніби хтось щось тихцем переповідає на кухні: "Подейкують, що він уже повернувся", "У місті подейкували про дивну знахідку…". Але звідки взялося це слово?

Дієслово "подейкувати" стосується розмови, але має кілька відтінків:

"переказувати чутки",

"говорити між людьми" тобто – поголос,

"погомоніти про щось".

Або ж дають таке визначення – "час від часу, подекуди говорити, розповідати що-небудь про когось, щось; переказувати чутки, поголоски і та інше.

Найцікавіше – його походження. Слово утворилося від давнього й нині діалектного "дейкати" – тобто "казати", "говорити". А "дейкати", своєю чергою, пов’язане зі старою часткою "дей" – "мовляв", "кажуть". Етимологи виводять це ще від праслов’янського děti / dějati – "казати", "мовити".

Тобто буквально "подейкувати" – це ніби "потроху казати", "переповідати з уст в уста".

Якщо розібрати будову слова, то і вона теж промовиста:

по- – відтінок неповної або повторюваної дії;

дейк – старе "говорити";

-увати – типовий український дієслівний суфікс.

Виходить дуже жива картина: люди не офіційно повідомляють, а саме "подейкують" — тихо, між іншим, ніби пускають поголос.

Цікаво, що сьогодні слово має легкий відтінок недостовірності. Якщо ми кажемо "подейкують", то ніби одразу попереджаємо: "Я не стверджую, але такі чутки ходять".

Слово старе, але досі напрочуд живе – його відродили і в літературі, і в щоденній мові сучасні мовознавці-блогери. Та навіть якщо ви введете у пошуку це слово, чимало підписів до різних відео – про товари, послуги, кулінарію та інше: "Подейкують, що так смачніше!" чи "Подейкують, що тут дешевше / якісніше" і тому подібне". Погодьтеся, що чутки, схоже існуватимуть завжди – а отже, люди ще довго подейкуватимуть.

Цікаву розмову з використанням слова та інших українських слів, якими послуговувалися в розмові ще на початку ХХ століття відтворила мовознавиця Аліна Острозька. Спробуйте і ви його ввести в обіг у своєму мовленні.

Звичайно, можна сказати, що люди кажуть, переповідають, пліткують, але ж цікавіше, коли почуєте – подейкують.

Не може не тішити, що чимала забутих українських слів знову повертаються в мовлення завдяки блогерам, мовознавця, кулінарам та діячам культури.

