Пончики чи пампухи: як правильно називати одну зі страв різдвяного столу

Цю страву готують усі господині на Святий вечір. Але у кожному регіоні вона має свою назву та ведуться суперечки, яка з них – правильна.

Яка з назв правильна для святкової випічки – пампушки чи пончики, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Вікіпедії".

Як називати здобу правильно?

Сьогодні у багатьох домівках пахне святковою різдвяною здобою – пампушками. Ці круглі запашні та солодкі смажені вироби з начинкою з маку, варення, вишень, рожі є обов'язковою обрядовою стравою Святої вечері.

Та не всі послуговуються саме цією назвою – є ще пампухи та пончики. Котра ж з них правильна? Українські словники фіксують обидві назви та різняться походженням слів.

Пампушка – це невелика кругла булочка з пшеничної, житньої або гречаної муки. А походження – чи то праслов'янське, оскільки ми маємо слова, пухкий та пухнути, чи то німецьке, через посередництво польської.

Мама старалася. Позичила в сусiдiв маленького чемоданчика, засмажила курочку, напекла м'яких, бiлих як снiг пампушок, поклала в чемодан три чистих сорочки, бiлизну. (Павло Загребельний).

Пончик – круглий, звичайно солодкий, пиріжок, смажений у киплячій олії. Слово походить з польської мови pączek, від pękać – "пукати", "тріскати".

– Хтось купує шоколад, я купую пончик. Хтось сідає у літак, я – в твердий вагончик. (Павло Глазовий).

Хоча слово пончик і присутнє в українській мові, але багатьом ріднішим видається слово – пампушки.

Але і це не повний перелік назв, маємо ще

пампух

пампушка

пампушок

панпух

панпуха

панпу́шка

пундик

пухтик

пухтелик.

І сучасні модні назви для кав'ярень чи кондитерських – донат та берлінер, вони відрізняються формою та начинкою чи її відсутністю.

Звичайно, все залежить від регіону, десь поширена одна назва, десь – інша. А хтось користується двома словами, але для позначення двох різних виробів:

печена в духовці булочка – пампушка (як з часником до борщу),

смажена в олії кулька з солодкою начинкою – пончик.

Нагадаємо, що на Святвечір (і, будь ласка, не називайте його Сочельник) готують пісні пампухи. А рецептів з покроковим приготуванням можна знайти безліч, обирайте свій.

Пампухи – невіддільна частина Святвечора. У Львові навіть проводять "Свято пампуха", що підкреслює їхню роль як символу радості й достатку.

У народних колядках звучить образ: "А в господаря на столі пампушки, узвар і кутя" – як символ достатку й гостинності.

Іван Франко у "Галицьких образках" описує святвечірню трапезу, де поряд із кутею й узваром стояли "пухкі пампушки, що пахли медом".

Пончики сьогодні асоціюються у молоді радше з міською кав’ярнею чи сучасною кондитерською, ніж із традиційним українським столом.

Яку б назву ви не обрали, нехай вам вдадуться пампухи та прикрасять ваш святвечірній стіл.