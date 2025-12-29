Потурати, цвікати та нараяти: дізнайтеся, що означають ці забуті українські слова

Забуті слова української мови варті того, щоб їх знову повернули до щоденного мовлення. І їх у нас чимало.

Цікаві маловідомі слова з українських словників пропонує 24 Канал, посилаючись на добірку Зореслави Шеденко.

Українська мова одна з найбагатших, за кількістю словникового запасу, – понад 250 тисяч слів. Мало хто знає їх усіх, але словники їх зафіксували.

Тому, вивчення і повернення слів, про які уже забула сучасна молодь, у живе мовлення, може стати таким же цікавим явищем як сучасний англомовний сленг.

Чимало мовознавців пропонують свої добірки цікавих маловідомих слів з українських словників. А ви перевірте, чи чули ви, та чи знаєте значення наступних слів:

Пантрувати – доглядати, стерегти, уважно стежити.

– доглядати, стерегти, уважно стежити. Потурати – сприяти.

– сприяти. Духопелити – сильно когось бити.

– сильно когось бити. Цвікати – дорікати, показувати своє незадоволення.

– дорікати, показувати своє незадоволення. Швендяти – ходити туди-сюди, тинятися.

– ходити туди-сюди, тинятися. Гамселити – бити когось чи грюкати сильно по чомусь.

– бити когось чи грюкати сильно по чомусь. Кпини / кпинити – кепкувати чи насміхатися.

– кепкувати чи насміхатися. Нараяти – нарадити.

– нарадити. Перепудитися / напудитися – налякатися.

– налякатися. Сновигати – ходити швидко туди-сюди, тинятися.

Деякі слова можна використовувати як синоніми, як до слова бити – духопелити та гамселити, та ще чимало, які навіть популяризують ЗСУ.

Та й до слова тинятися, можна підібрати низку варіантів-синонімів зі словників, та щоразу звучати по-іншому.

Які слова знаєте ви: дивіться відео

Сьогодні ці слова майже зникли з повсякденного мовлення, але повертаймо собі своє і звучіть по-українськи.