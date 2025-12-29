Потурати, цвікати та нараяти: дізнайтеся, що означають ці забуті українські слова
- Українська мова має понад 250 тисяч слів, багато з яких маловідомі.
- Слова "пантрувати", "потурати", "духопелити" та інші мають специфічні значення і можуть бути синонімами до інших слів.
Забуті слова української мови варті того, щоб їх знову повернули до щоденного мовлення. І їх у нас чимало.
Цікаві маловідомі слова з українських словників пропонує 24 Канал, посилаючись на добірку Зореслави Шеденко.
Українська мова одна з найбагатших, за кількістю словникового запасу, – понад 250 тисяч слів. Мало хто знає їх усіх, але словники їх зафіксували.
Тому, вивчення і повернення слів, про які уже забула сучасна молодь, у живе мовлення, може стати таким же цікавим явищем як сучасний англомовний сленг.
Чимало мовознавців пропонують свої добірки цікавих маловідомих слів з українських словників. А ви перевірте, чи чули ви, та чи знаєте значення наступних слів:
- Пантрувати – доглядати, стерегти, уважно стежити.
- Потурати – сприяти.
- Духопелити – сильно когось бити.
- Цвікати – дорікати, показувати своє незадоволення.
- Швендяти – ходити туди-сюди, тинятися.
- Гамселити – бити когось чи грюкати сильно по чомусь.
- Кпини / кпинити – кепкувати чи насміхатися.
- Нараяти – нарадити.
- Перепудитися / напудитися – налякатися.
- Сновигати – ходити швидко туди-сюди, тинятися.
Деякі слова можна використовувати як синоніми, як до слова бити – духопелити та гамселити, та ще чимало, які навіть популяризують ЗСУ.
Та й до слова тинятися, можна підібрати низку варіантів-синонімів зі словників, та щоразу звучати по-іншому.
Сьогодні ці слова майже зникли з повсякденного мовлення, але повертаймо собі своє і звучіть по-українськи.