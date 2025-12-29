Укр Рус
Потурати, цвікати та нараяти: дізнайтеся, що означають ці забуті українські слова
29 грудня, 12:14
2

Потурати, цвікати та нараяти: дізнайтеся, що означають ці забуті українські слова

Олеся Кух
Основні тези
  • Українська мова має понад 250 тисяч слів, багато з яких маловідомі.
  • Слова "пантрувати", "потурати", "духопелити" та інші мають специфічні значення і можуть бути синонімами до інших слів.

Забуті слова української мови варті того, щоб їх знову повернули до щоденного мовлення. І їх у нас чимало.

Цікаві маловідомі слова з українських словників пропонує 24 Канал, посилаючись на добірку Зореслави Шеденко.

Українська мова одна з найбагатших, за кількістю словникового запасу, – понад 250 тисяч слів. Мало хто знає їх усіх, але словники їх зафіксували. 

Тому, вивчення і повернення слів, про які уже забула сучасна молодь, у живе мовлення, може стати таким же цікавим явищем як сучасний англомовний сленг.

Чимало мовознавців пропонують свої добірки цікавих маловідомих слів з українських словників. А ви перевірте, чи чули ви, та чи знаєте значення наступних слів:

  • Пантрувати – доглядати, стерегти, уважно стежити.
  • Потурати – сприяти.
  • Духопелити – сильно когось бити.
  • Цвікати – дорікати, показувати своє незадоволення.
  • Швендяти – ходити туди-сюди, тинятися.
  • Гамселити – бити когось чи грюкати сильно по чомусь.
  • Кпини / кпинити – кепкувати чи насміхатися.
  • Нараяти – нарадити.
  • Перепудитися / напудитися – налякатися.
  • Сновигати – ходити швидко туди-сюди, тинятися.

Деякі слова можна використовувати як синоніми, як до слова бити – духопелити та гамселити, та ще чимало, які навіть популяризують ЗСУ.

Та й до слова тинятися, можна підібрати низку варіантів-синонімів зі словників, та щоразу звучати по-іншому.

 Які слова знаєте ви: дивіться відео

Сьогодні ці слова майже зникли з повсякденного мовлення, але повертаймо собі своє і звучіть по-українськи.