Позазанарік та ще 4 забуті українські слова, які збагатять вашу мову
- Рамі Аль Шаєр, музикант і журналіст, пропонує добірку давніх українських слів, включаючи "позазанарік", "крамар", "поранитися", "ланіти", і "ластовиння".
- Ці слова зберігають автентичність і чарівність української мови, пропонуючи зв'язок з її культурним минулим.
Давні слова – це не лише мовні архаїзми, а й живі свідки історії та культури. Використання таких слів у сучасному мовленні чи літературі додає текстам глибини, поетичності й автентичності.
Добірку давніх українських слів та їх значення, про які розповідає Рамі Аль Шаєр – музикант, журналіст та мовознавець, радить прочитати 24 Канал.
Чи знаєте ви ці давні слова?
Українська мова – це скарбниця, де поруч із відомими словами живуть ті, що вже майже зникли з ужитку, але збереглися у словниках та літературі та зберігають особливий шарм, автентичність. Чимало мовознавців та журналістів пропонують особисті добірки слів та їх пояснення, які їх особливо вразили, як-от словничок Аліни Острозької: зазимки, нікольство, здитинітися, зацитькувати, чвалати чи Юлії Котурбаш: серпанок, плекати, цмулити, кепкувати.
А ми пропонуємо чергову добірку від Рамі Аль Шаєра, який зачарований давніми словами, які ми уже забули:
- Позазанарік – рік, що передує минулому року. "А позазанарік було таке, що й козаки не знали, де дітись від голоду". (Пантелеймон Куліш "Чорна рада").
- Крамар – продавець ти торгівець. "Складають товари крамарі. Вечоріє..." (Остап Вишня)
- Поранитися – прокинутися чи прийти кудись рано. "– Тільки не поранься вийти: дослухай усе, а тоді вже й виходь". (Борис Грінченко).
- Ланіти – це щоки. "На Мотриних ланітах заграли ямочки від усмішки" (Ліна Костенко "Маруся Чурай")
- Ластовиння – веснянки. "Дівчинка була руда, в ластовинні, з носом, що нагадував ґудзик". (Леонід Смілянський).
Такі слова – мов маленькі ключі до минулого, вони відкривають двері у світ традицій, образів і поетики. Вони додають мові барв, роблять її живою й багатогранною.
Варто час від часу повертати ці слова у наше мовлення – щоб відчути глибину і красу української душі та мови.
Робіть і ви, як Рамі Аль Шаєр – читайте словники і дізнавайтеся про їх значення, а головне вводьте і повертайте у живу мову забуті слова. Говоріть українською!