В Одесі у школах оголосили 2-денні канікули

В Одесі тривають значні проблеми з електропостачанням. Тому у місцевих школах оголосили невеликі канікули.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що станом на 5 лютого 280 – 290 тисяч абонентів Одеси мають обмежене енергопостачання.

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В Одесі оголосили канікули

У школах Одеси оголосили канікули 6 та 7 лютого. Це пов’язано з критичною ситуацією із забезпеченням міста електроенергією.

Зауважимо, що у всіх очних садочках працюватимуть чергові групи.

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Депутат Одеської міської ради Петро Обухов розповів, що перед Одесою є декілька станцій, які видають електрику. На цих станціях є високовольтні трансформатори – це 330 кіловольтів. Один з цих трансформаторів загорівся. Його вже ремонтували декілька разів.

За словами депутата Одеської міської ради, ніхто не каже конкретних термінів відновлення електропостачання в місті. Однак можна припустити, виходячи з того, що було перед цим. В Одесі після останнього обстрілу електроенергії не було десь тиждень.

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