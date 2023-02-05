В Одесі у школах оголосили 2-денні канікули
В Одесі тривають значні проблеми з електропостачанням. Тому у місцевих школах оголосили невеликі канікули.
Про це повідомили у пресслужбі міської ради, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що станом на 5 лютого 280 – 290 тисяч абонентів Одеси мають обмежене енергопостачання.
Важливо Масштабна аварія на Одещині: суттєві обмеження світла триватимуть найближчими днями
В Одесі оголосили канікули
У школах Одеси оголосили канікули 6 та 7 лютого. Це пов’язано з критичною ситуацією із забезпеченням міста електроенергією.
Зауважимо, що у всіх очних садочках працюватимуть чергові групи.
Яка причина аварії в енергетичній системі Одеси
Депутат Одеської міської ради Петро Обухов розповів, що перед Одесою є декілька станцій, які видають електрику. На цих станціях є високовольтні трансформатори – це 330 кіловольтів. Один з цих трансформаторів загорівся. Його вже ремонтували декілька разів.
За словами депутата Одеської міської ради, ніхто не каже конкретних термінів відновлення електропостачання в місті. Однак можна припустити, виходячи з того, що було перед цим. В Одесі після останнього обстрілу електроенергії не було десь тиждень.
Проблеми зі світлом в Одесі: що відомо
- В Одесі та районі 280 – 290 тисяч абонентів мають обмежене енергопостачання. 4 лютого люди мали 2 години світла і 12 годин – його не було.
- Попередньо, Одеса повернеться до звичайних графіків відключення світла орієнтовано з 10 лютого.
- У міру переведення критичної інфраструктури на автономні джерела живлення графіки відключень, які відразу після аварії були +2/-12, поступово будуть пом’якшуватися до +2/-8.
- ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів. Вони спрямовані на потреби критичної інфраструктури, яка постачає людям воду та тепло.