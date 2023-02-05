Про це 24 Каналу розповів депутат Одеської міської ради Петро Обухов. Одеса – без світла, у регіоні масштабна аварія.

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Аварія трансформатора

Обухов зазначив, що перед Одесою є декілька станцій, які видають електрику. На цих станціях є високовольтні трансформатори – це 330 кіловольтів. Один з цих трансформаторів загорівся. Його вже ремонтували декілька разів.

Є навіть відео, як він горить. Там горить масло, і сказали, що це горить масло, це не секрет, і вони будуть шукати якісь обхідні шляхи, як можна подати електрику, минаючи цю точку, хоча я думаю, що це дуже непроста задача. Також будуть шукати, де взяти новий трансформатор,

– зауважив депутат Одеської міської ради.

Він додав, що це також неможливо зробити за кілька годин чи за кілька днів.

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Терміни відновлення світла в місті

За словами депутата Одеської міської ради, ніхто не каже конкретних термінів відновлення електропостачання в місті. Однак можна припустити, виходячи з того, що було перед цим. У Одесі після останнього обстрілу електроенергії не було десь тиждень.

"Коли тривав цей обстріл, то казали, що десь за тиждень вони все відремонтують. Ось вони відремонтували, запустили, й воно загорілось. А тепер вони кажуть, що це буде в декілька разів довше. Тобто, це може бути декілька тижнів", – наголосив Обухов.

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