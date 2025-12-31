Не "пройшов рік": як правильно говорити, коли підбиваєте підсумки 2025
- Фраза "пройшов рік" є калькою з російської мови і з погляду мовної точності є некоректною в українській мові.
- Правильніше вживати "минув рік", "завершився рік" або "сплив рік", щоб підкреслити завершення відрізка часу.
В останній день 2025 року, серед багатьох промов, неодноразово можна почути – рік пройшов. Та чи так можна формулювати фразу?
Чому варто відмовитися від вислову "пройшов рік", розповідає 24 Канал, посилаючись на Словник.UА.
Де тут помилка – пройшов рік?
У грудні та січні ми часто чуємо фразу "пройшов рік" в контексті Нового року. Вона здається звичною, але з погляду мовної точності має хибний відтінок.
Фраза "пройшов рік", якщо говоримо про Новий рік, це калька з російської мови. Мовознавці наголошують: у контексті часу в українській мові природно вживати – "минати", "спливати", "завершуватися". Це підтверджують і словники, і мовознавці. Дієслово "пройти" у словниках української мови має значення: "переміститися, минути простір", "здійснити рух", "відбутися".
- Словник української мови (СУМ-20): дієслово "пройти" має значення "переміститися, відбутися", але не вживається для позначення часу. Для цього природніші слова "минати", "спливати".
- Словник.ua та УКРЛІТ.ORG також фіксують "минати" як правильний варіант для позначення завершення відрізка часу.
- Мовознавець Олександр Авраменко у програмі "Сніданок з 1+1" пояснює, що "пройшов рік" – це калька з російського "прошёл год", а в українській мові природно казати "минув рік".
Коли ми кажемо "пройшов рік", то фактично говоримо про рух у просторі, ніби рік ішов кудись дорогою. Тому правильніше казати:
- Минув рік – відповідає українській традиції, адже "минати" означає "закінчуватися, залишатися позаду".
- Завершився рік – підкреслює логічне завершення певного відрізка часу.
- Добіг кінця рік – образний вислів, який часто трапляється в літературі.
- Сплив рік – варіант, який часто вживається в літературі.
Тому у новорічних промовах та вітаннях уникайте кальки "пройшов рік". Так само і поширена помилка – "з наступаючим Новим роком", що теж є калькуванням. Мова – це не лише засіб комунікації, а й відбиток культури. Коли ми кажемо "минув рік", ми зберігаємо точність і красу українського слова, уникаючи чужих кальок. Тож у новорічних текстах вплітайте автентичні формулювання, які звучать природно й мелодійно.
З прийдешнім Новим роком, українці! Залиште все погане у 2025 році, нехай новий рік принесе нам перемогу та мир – це найбажаніша мрія!