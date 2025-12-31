Почему стоит отказаться от выражения "пройшов рік", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Словник.UА.

Где здесь ошибка – прйшов рік?

В декабре и январе мы часто слышим фразу "пройшов рік" в контексте Нового года. Она кажется привычной, но с точки зрения языковой точности имеет ложный оттенок.

Фраза "прошел год", если говорим о Новом году, это калька с русского языка. Языковеды отмечают: в контексте времени в украинском языке естественно употреблять – "минати", "спливати", "завершаться". Это подтверждают и словари, и языковеды. Глагол "пройти" в словарях украинского языка имеет значение: "переместиться, миновать пространство", "совершить движение", "состояться".

Словарь украинского языка (СУМ-20): глагол "пройти" имеет значение "переместиться, состояться", но не употребляется для обозначения времени. Для этого более естественны слова "минати", "спливати".

Словарь.ua и УКРЛИТ.ORG также фиксируют "минати" как правильный вариант для обозначения завершения отрезка времени.

Языковед Александр Авраменко в программе "Сніданок з 1+1" объясняет, что "пройшов рік" – это калька с русского "прошёл год", а в украинском языке естественно говорить "минув рік".

Когда мы говорим "пройшов рік", то фактически говорим о движении в пространстве, будто год шел куда-то по дороге. Поэтому правильнее говорить:

Минув рік – соответствует украинской традиции, ведь "минати" означает "заканчиваться, оставаться позади".

Завершився рік – подчеркивает логическое завершение определенного отрезка времени.

Добіг кінця рік – образное выражение, которое часто встречается в литературе.

Сплив рік – вариант, который часто употребляется в литературе.

Поэтому в новогодних речах и поздравлениях избегайте кальки "прошел год". Так же и распространенная ошибка – "с наступающим Новым годом", что тоже является калькированием. Язык – это не только средство коммуникации, но и отпечаток культуры. Когда мы говорим "минув рік", мы сохраняем точность и красоту украинского слова, избегая чужих калек. Поэтому в новогодних текстах вплетайте аутентичные формулировки, которые звучат естественно и мелодично.

С наступающим Новым годом, украинцы! Оставьте все плохое в 2025 году, пусть новый год принесет нам победу и мир – это самая желанная мечта!