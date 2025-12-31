Какие теплые пожелания сказать военным, предлагает 24 Канал, вместе с открытками из Pinterest.
Как поздравить военных с Новым годом 2026?
Дорогие воины, пусть Новый год принесет вам мир в сердце и победу для Украины. Спасибо за ваше мужество, за каждый день, когда вы держите небо и землю нашей свободы. Пусть в ваших домах всегда будет свет, тепло и любовь.
С Новым годом, наши несокрушимые! Вы – щит и гордость народа. Пусть каждая звезда на зимнем небе напоминает вам: Украина молится за вас и благодарна вам безгранично. Желаем силы, здоровья и исполнения желаний в мирном завтра.
Уважаемые защитники, вы дарите нам самое дорогое – свободу. В новогоднюю ночь пусть ваши сердца согреет благодарность миллионов украинцев. Пусть год будет счастливым, а каждый день – будет приближать нашу общую победу.
С Новым годом, воины света! Вы – пример отваги и любви к родной земле. Пусть этот год станет годом осуществленных надежд, пусть каждая победа будет шагом к миру. Мы благодарны вам за все, что вы делаете для Украины.
Дорогие воины, пусть новогодняя елка сияет для вас символом надежды, а колокола праздников напоминают: вы не одни, с вами вся страна. Спасибо за вашу силу и несокрушимость. Пусть год принесет вам радость, тепло семьи и долгожданный мир.
С Новым годом, воины! Вы держите небо над нами, и мы молимся, чтобы новый год принес мир, здоровья и счастья. Спасибо за вашу несокрушимость и любовь к Украине.
С глубокой благодарностью и искренностью 24 канал, благодарит всех военных и за мужество и поздравляет с Новым годом! Пусть он принесет победу Украине!