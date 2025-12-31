Чому варто відмовитися від вислову "пройшов рік", розповідає 24 Канал, посилаючись на Словник.UА.

Де тут помилка – пройшов рік?

У грудні та січні ми часто чуємо фразу "пройшов рік" в контексті Нового року. Вона здається звичною, але з погляду мовної точності має хибний відтінок.

Фраза "пройшов рік", якщо говоримо про Новий рік, це калька з російської мови. Мовознавці наголошують: у контексті часу в українській мові природно вживати – "минати", "спливати", "завершуватися". Це підтверджують і словники, і мовознавці. Дієслово "пройти" у словниках української мови має значення: "переміститися, минути простір", "здійснити рух", "відбутися".

Словник української мови (СУМ-20): дієслово "пройти" має значення "переміститися, відбутися", але не вживається для позначення часу. Для цього природніші слова "минати", "спливати".

Словник.ua та УКРЛІТ.ORG також фіксують "минати" як правильний варіант для позначення завершення відрізка часу.

Мовознавець Олександр Авраменко у програмі "Сніданок з 1+1" пояснює, що "пройшов рік" – це калька з російського "прошёл год", а в українській мові природно казати "минув рік".

Коли ми кажемо "пройшов рік", то фактично говоримо про рух у просторі, ніби рік ішов кудись дорогою. Тому правильніше казати:

Минув рік – відповідає українській традиції, адже "минати" означає "закінчуватися, залишатися позаду".

– відповідає українській традиції, адже "минати" означає "закінчуватися, залишатися позаду". Завершився рік – підкреслює логічне завершення певного відрізка часу.

– підкреслює логічне завершення певного відрізка часу. Добіг кінця рік – образний вислів, який часто трапляється в літературі.

– образний вислів, який часто трапляється в літературі. Сплив рік – варіант, який часто вживається в літературі.

Тому у новорічних промовах та вітаннях уникайте кальки "пройшов рік". Так само і поширена помилка – "з наступаючим Новим роком", що теж є калькуванням. Мова – це не лише засіб комунікації, а й відбиток культури. Коли ми кажемо "минув рік", ми зберігаємо точність і красу українського слова, уникаючи чужих кальок. Тож у новорічних текстах вплітайте автентичні формулювання, які звучать природно й мелодійно.

З прийдешнім Новим роком, українці! Залиште все погане у 2025 році, нехай новий рік принесе нам перемогу та мир – це найбажаніша мрія!