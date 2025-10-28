Мільйони українців по всьому світові долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдносту. Флешмоб відбувся 27 жовтня, у День української писемності та мови.

Українці вже навіть встигли посперечатися через текст та його прочитання. 24 Канал підкаже, коли і де оприлюднять правильний текст Радіодиктанту 2025 року.

Дивіться також "Дурнуватий, недобре прочитаний": переможниця Радіодиктанту "рознесла" авторку та читця тексту

Коли і де оприлюднять правильний текст Радіодиктанту – 2025?

Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова.

Читала текст акторка Наталія Сумська.

Текст має назву "Треба жити!".

Цікаво! Письменник Андрій Кокотюха розкритикував ідею національного Радіодиктанту.

Текст Радіодиктанту оприлюднять 29 жовтня на сайті Українського Радіо та на сайті Суспільне Культура.

24 Канал також опублікує правильний текст цьогорічного диктанту.

А детально про те, як цьогоріч українці писали текст Радіодиктанту, можна прочитати за посиланням.

Дивіться також "Просто катастрофа": як українці реагують на Радіодиктант 2025 року

Що відомо про Радіодиктант-2025?