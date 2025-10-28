Українці вже навіть встигли посперечатися через текст та його прочитання. 24 Канал підкаже, коли і де оприлюднять правильний текст Радіодиктанту 2025 року.
Коли і де оприлюднять правильний текст Радіодиктанту – 2025?
Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
Читала текст акторка Наталія Сумська.
Текст має назву "Треба жити!".
Текст Радіодиктанту оприлюднять 29 жовтня на сайті Українського Радіо та на сайті Суспільне Культура.
24 Канал також опублікує правильний текст цьогорічного диктанту.
А детально про те, як цьогоріч українці писали текст Радіодиктанту, можна прочитати за посиланням.
Що відомо про Радіодиктант-2025?
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.
- Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
- Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслювали жестовою мовою.
- Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.
- Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".
- Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".
- Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.