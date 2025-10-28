Украинцы уже даже успели поспорить из-за текста и его прочтения. 24 Канал подскажет, когда и где обнародуют правильный текст Радиодиктанта 2025 года.

Когда и где обнародуют правильный текст Радиодиктанта – 2025?

Автором текста Радиодиктанта национального единства 2025 стала писательница Евгения Кузнецова.

Читала текст актриса Наталья Сумская.

Текст называется "Надо жить!".

Текст Радиодиктанта обнародуют 29 октября на сайте Украинского Радио и на сайте Суспильное Культура.

24 Канал также опубликует правильный текст диктанта этого года.

Что известно о Радиодиктанте-2025?