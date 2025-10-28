Украинцы уже даже успели поспорить из-за текста и его прочтения. 24 Канал подскажет, когда и где обнародуют правильный текст Радиодиктанта 2025 года.
Смотрите также "Глупый, нехорошо прочитан": победительница Радиодиктанта "разнесла" автора и чтеца текста
Когда и где обнародуют правильный текст Радиодиктанта – 2025?
Автором текста Радиодиктанта национального единства 2025 стала писательница Евгения Кузнецова.
Читала текст актриса Наталья Сумская.
Текст называется "Надо жить!".
Интересно! Писатель Андрей Кокотюха раскритиковал идею национального Радиодиктанта.
Текст Радиодиктанта обнародуют 29 октября на сайте Украинского Радио и на сайте Суспильное Культура.
24 Канал также опубликует правильный текст диктанта этого года.
А подробно о том, как в этом году украинцы писали текст Радиодиктанта, можно прочитать по ссылке.
Смотрите также "Просто катастрофа": как украинцы реагируют на Радиодиктант 2025 года
Что известно о Радиодиктанте-2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоялся 27 октября в 11:00 часов.
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Читала текст актриса Наталья Сумская.
- Текст назывался "Надо жить!".
- Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.
- Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста.
- Кристина Гоянюк, победительница Радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала нынешний текст и его прочтение. Заявила, что текст "глуповат" и "нехорошо прочитан".
- Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!".
- Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком по скорописи".
- А в каких словах вы могли ошибиться, смотрите здесь.
- Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.