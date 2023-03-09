Через нічну масовану атаки у Рівному школи теж змінюють формат навчання

Через нічні обстріли по Україні 9 березня у Рівному теж вирішили внесли корективи у навчальний процес в школах. На уроках застосовуватимуть асинхронний режим.

Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк. Своє рішення він пояснив нічною атакою, а також тривалим перебуванням дітей у сховищах.

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Тобто школярі Рівного навчатимуться онлайн, але більш самостійно, адже це не будуть синхронні заняття з вчителями. Водночас дитсадки в місті працюватимуть у звичному режимі.

Асинхронне навчання – це взаємодію між суб'єктами дистанційного навчання, що відбувається із затримкою в часі. При цьому застосовують інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо.Фактично, це режим більш самостійного навчання, який водночас підтримують вчителі різним доступним способом.

Додамо, що у Києві та області також змінили роботу закладів освіти на 9 березня. У КМВА наголосили, що після нічної атаки школи працюють в дистанційному режимі. Водночас дитячі садочки – в режимі чергових груп.

Що відомо про нічну масовану атаку

Вночі та зранку 9 березня Росія здійснила масований обстріл території України за допомогою ракет та дронів. Звуки вибухів пролунали у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові, Хмельницькому, на Вінниччині та в інших населених пунктах.

Лиш на Харківщині було зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є двоє постраждалих, є влучання в цивільний об'єкт.

У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. Зараз там розбирають завали, під якими можуть бути ще люди. Станом на 9:20 ранку відомо, що кількість загиблих внаслідок зросла до п'яти.

Загалом протягом ворожої атаки відбувся 81 пуск ракет. З них: 28 пусків – крилатих ракет Х-101, Х-555, 20 пусків – ракет "Калібр", 6 пусків – надзвукових ракет Х-22, 6 пусків – гіперзвукових ракет "Кинджал", 8 пусків – керованих авіаційних ракет. Крім того, здійснено 8 пусків ударних дронів "Shahed".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував обстріли України, заявивши, що метою російських ударів була енергетична інфраструктура.