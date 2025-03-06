Учнів з прифронтових регіонів забезпечать безоплатним харчуванням

Учнів 5 – 11 класів, які перебувають у прифронтових регіонах, планують забезпечити безоплатними обідами. Такі новації втілять у життя вже з початку наступного навчального року.

Про це інформує 24 Канал з посиланням повідомлення очільника українського уряду Дениса Шмигаля за підсумками наради з представниками міністерств, Офісу Президента та командою реформи шкільного харчування.

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Школярі з прифронтових регіонів отримають безоплатні обіди

Посадовець повідомив, що станом на сьогодні понад 1,6 мільйона дітей у 1 – 4 класах забезпечені безоплатними обідами.

З вересня 2025 року дію програми мають намір розширити на учнів 5 – 11 класів у прифронтових областях.

Продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечити безкоштовним харчуванням усіх учнів по всій країні,

– акцентував Шмигаль.

І додав, що надалі завдання, яке повинні реалізувати міністерства, – це розширення інфраструктури шкіл та харчоблоків.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року президент України Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити безкоштовне харчування для всіх учнів шкіл у 2025 році.

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Що відомо про ініціативу