Ліцеї в Україні працюватимуть за новими правилами

Ліцеї в Україні працюватимуть за оновленими правилами. Зокрема, матимуть чітке академічне спрямування, кілька профілів навчання та оновлені підходами до організації навчання.

Такі зміни закріпили в оновленому Положенні про ліцей. Його ухвалив уряд, інформує Міністерство освіти і науки України.

Що зміниться у роботі ліцеїв?

Рішення є частиною переходу на трирічну профільну середню освіту в межах реформи НУШ. Оновлення націлені на адаптацію роботи ліцеїв до нової моделі навчання. Впроваджуватимуть зміни з 1 вересня 2026 року для 150 пілотних ліцеїв та з 1 вересня 2027 року – для всіх академічних ліцеїв.

Важливо! До 1 вересня 2027 року громади повинні сформувати мережу освітніх закладів, яка міститиме школи початкової освіти (1 – 4 класи), гімназії (5 – 9) і ліцеї (10 – 11), повідомила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, пише УП.

Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий у своєму телеграм-каналі детально розповів, як визначатимуть підходи до організації навчання у старшій школі.

Визначили роль ліцею: він функціонує як окремий заклад освіти та забезпечує профільну академічну підготовку учнів.

Встановили вимоги до профілів навчання: заклад пропонує щонайменше три профілі. Учень обирає профіль, до якого має здібності.

Передбачили можливість змінити профіль. Визначили процедуру переходу між профілями.

Закріпили вимоги до освітнього середовища: ліцей має навчальні кабінети, лабораторії та обладнання відповідно до профілів.

Передбачили осередки "Захисту України": у структурі ліцею може діяти окремий осередок для викладання предмета.

Упорядкували правила вступу: інформацію про умови вступу, профілі та освітні програми завчасно оприлюднюватимуть. Конкурсний добір буде тоді, коли кількість заяв перевищує кількість місць у ліцеї.

Розширили можливості організації навчання: педагогічна рада може визначати форми організації навчання з урахуванням безпеки.

Передбачили партнерство: ліцеї можуть співпрацювати з вишами, організаціями та бізнесом.

Що відомо про реформу "Профільна"?