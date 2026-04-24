Ліцеї в Україні працюватимуть за новими правилами
- Зміни запровадять з 2026 року для 150 пілотних ліцеїв, а з 2027 року – для всіх академічних ліцеїв у межах реформи старшої школи.
Ліцеї в Україні працюватимуть за оновленими правилами. Зокрема, матимуть чітке академічне спрямування, кілька профілів навчання та оновлені підходами до організації навчання.
Такі зміни закріпили в оновленому Положенні про ліцей. Його ухвалив уряд, інформує Міністерство освіти і науки України.
Що зміниться у роботі ліцеїв?
Рішення є частиною переходу на трирічну профільну середню освіту в межах реформи НУШ. Оновлення націлені на адаптацію роботи ліцеїв до нової моделі навчання. Впроваджуватимуть зміни з 1 вересня 2026 року для 150 пілотних ліцеїв та з 1 вересня 2027 року – для всіх академічних ліцеїв.
Важливо! До 1 вересня 2027 року громади повинні сформувати мережу освітніх закладів, яка міститиме школи початкової освіти (1 – 4 класи), гімназії (5 – 9) і ліцеї (10 – 11), повідомила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, пише УП.
Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий у своєму телеграм-каналі детально розповів, як визначатимуть підходи до організації навчання у старшій школі.
Визначили роль ліцею: він функціонує як окремий заклад освіти та забезпечує профільну академічну підготовку учнів.
Встановили вимоги до профілів навчання: заклад пропонує щонайменше три профілі. Учень обирає профіль, до якого має здібності.
Передбачили можливість змінити профіль. Визначили процедуру переходу між профілями.
Закріпили вимоги до освітнього середовища: ліцей має навчальні кабінети, лабораторії та обладнання відповідно до профілів.
Передбачили осередки "Захисту України": у структурі ліцею може діяти окремий осередок для викладання предмета.
Упорядкували правила вступу: інформацію про умови вступу, профілі та освітні програми завчасно оприлюднюватимуть. Конкурсний добір буде тоді, коли кількість заяв перевищує кількість місць у ліцеї.
Розширили можливості організації навчання: педагогічна рада може визначати форми організації навчання з урахуванням безпеки.
Передбачили партнерство: ліцеї можуть співпрацювати з вишами, організаціями та бізнесом.
Що відомо про реформу "Профільна"?
З наступного року в Україні повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.
- З вересня 2025 року стартувало пілотування "Профільної". Цей етап передбачає тестування нових програм. До нього долучилися 30 ліцеїв із 19 областей.
- Загалом реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний.
- У 10 – 12 класах не обов'язково має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи.
- Кабмін України не скасовуватиме реформу старшої профільної школи. Також не призупинятиме її. Про це вказано у відповіді на петицію щодо перегляду та тимчасового коригування реалізації реформи НУШ.