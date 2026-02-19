Укр Рус
19 лютого, 18:39
2

Їх "стерла" радянська влада: як колись звучали автентичні українські слова

Марія Волошин
Основні тези

Радянська влада свого часу "знищила" чимало українських автентичних слів. "Совіти" хотіли так примусово уподібнити українську мову до російської.

Тому зараз варто повертати їх у вжиток. Мовознавиця Марія Словолюб назвала кілька таких слів та їхні сучасні відповідники. 

Які автентичні слова "знищила" радянська влада? 

Філологиня назвала почергово давнє слово та сучасний відповідник. Зокрема, згадала такі пари: 

  • виїмок (давнє) – виняток (сучасне);
  • городина – овочі;
  • садовина – фрукти;
  • далебі – чесне слово;
  • осоння – на сонці;
  • підсоння – клімат;
  • хідник – тротуар;
  • рамено – плече;
  • засновок – гіпотеза;
  • обрус – скатертина;
  • далекогляд – телескоп;
  • оник – нуль. 

Як колись звучали українські слова: відео 

Які ще слова "репресувала" радянська влада?

Кілька так званих "репресованих слів" свого часу назвав український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він зауважив: пів століття тому було чимало репресованих слів, за вживання яких науковець, перекладач або вчитель могли бути звинувачені у "буржуазному націоналізмі".

Авраменко уточнив: "покараними" радянською владою були, зокрема, слова зі спортивної галузі – як-от: руханка, копанка, кошиківка.

При цьому вчитель назвав їхні відповідники у сучасній українській мові.

  • Руханка – гімнастика: від дієслова "рухати" – робити рухи головою, ногами чи руками.
  • Копанка – футбол: від дієслова "копати", тобто бити ногою.
  • Кошиківка – баскетбол: утворено від "кошик", у який кидають м'яча.

