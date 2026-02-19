Їх "стерла" радянська влада: як колись звучали автентичні українські слова
- Радянська влада знищила чимало українських автентичних слів.
- Мовознавиця навела приклади таких слів і їхні сучасні відповідник.
Радянська влада свого часу "знищила" чимало українських автентичних слів. "Совіти" хотіли так примусово уподібнити українську мову до російської.
Тому зараз варто повертати їх у вжиток. Мовознавиця Марія Словолюб назвала кілька таких слів та їхні сучасні відповідники.
Дивіться також Забуваємо суржикові назви: як правильно називати різні види квітів українською
Які автентичні слова "знищила" радянська влада?
Філологиня назвала почергово давнє слово та сучасний відповідник. Зокрема, згадала такі пари:
- виїмок (давнє) – виняток (сучасне);
- городина – овочі;
- садовина – фрукти;
- далебі – чесне слово;
- осоння – на сонці;
- підсоння – клімат;
- хідник – тротуар;
- рамено – плече;
- засновок – гіпотеза;
- обрус – скатертина;
- далекогляд – телескоп;
- оник – нуль.
Як колись звучали українські слова: відео
Дивіться також 10 красивих і сильних цитат про кохання з віршів українських поетів
Які ще слова "репресувала" радянська влада?
Кілька так званих "репресованих слів" свого часу назвав український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".
Він зауважив: пів століття тому було чимало репресованих слів, за вживання яких науковець, перекладач або вчитель могли бути звинувачені у "буржуазному націоналізмі".
Авраменко уточнив: "покараними" радянською владою були, зокрема, слова зі спортивної галузі – як-от: руханка, копанка, кошиківка.
При цьому вчитель назвав їхні відповідники у сучасній українській мові.
- Руханка – гімнастика: від дієслова "рухати" – робити рухи головою, ногами чи руками.
- Копанка – футбол: від дієслова "копати", тобто бити ногою.
- Кошиківка – баскетбол: утворено від "кошик", у який кидають м'яча.
Ми також розповідали, що означає "стожари".