Коли стартує рєстрація на НМТ-2026

Реєстрація цьогорічних випускників на проходження національного мультипредметного тесту у 2026 році стартує 5 березня. Триватиме до 2 квітня.

Ці дати визначені Календарним планом організації та проведення у 2026 році НМТ. Його затвердило Міністерство освіти і науки України.

Коли реєстрація на НМТ-2026?

Реєстрація відбуватиметься в онлайн-форматі за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Майбутні учасники НМТ при цьому повинні створити електронний кабінет учасника тестування.

Персональний кабінет можна буде створити автоматично через Дію або ж заповнивши форму в реєстраційному сервісі.

Випускники зможуть зареєструватись для проходження мультитесту як в межах України, так і за кордоном.

До початку процедури реєстрації УЦОЯО оприлюднить перелік країн та міст за кордоном, на території яких створять тимчасові екзаменаційні центри. З міркувань безпеки інформацію про місце розташування цих центрів на території України не оприлюднюватимуть.

У разі успішної реєстрації протягом усього основного періоду учасники НМТ за потреби матимуть змогу внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні чи за кордоном, у якому бажають пройти НМТ, в е-кабінетах до 7 квітня.

Окрім основного періоду реєстрації з 5 березня до 2 квітня, передбачений ще додатковий період реєстрації – з 11 до 16 травня.

У цей час зможуть зареєструватися для проходження тестування ті, хто не зміг цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвалися в основний період, але їм відмовили.

Зміни до реєстраційних даних таким учасникам НМТ можна буде внести до 21 травня.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?