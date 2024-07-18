"Революційний крок": вступники на контракт зможуть отримати гранти від держави

Цьогоріч абітурієнти, які вступатимуть у виші на контракт, матимуть можливість отримати додаткову фінансову підтримку – державний грант. Це допоможе частково покрити вартість навчання на будь-якій бакалаврській програмі (або на програмі підготовки медика).

Таке рішення ухвалив сьогодні уряд. Державний грант – це можливість для вступників, які здобуватимуть першу вищу освіту за контрактом, отримати від 15 тисяч гривень і більше на рік для покриття частини вартості навчання.

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Як працюватиме грантова система

Вступ на бюджет залишається без змін: якщо студент вступає на бюджетне місце, держава оплачує всю вартість навчання.

У МОН зазначають, що нова система фінансування – це про принцип "гроші ходять за студентом".

Абітурієнти отримають більше свободи у виборі майбутньої професії, адже орієнтуватимуться на власні бажання, а не наявність бюджетних місць в університеті. З іншого боку, такий підхід стимулюватиме конкуренцію за вступників між ЗВО,

– вважають у відомстві.

У довгостроковій перспективі це сприятиме покращенню якості освіти, професійному розвитку викладачів, розвитку науки та інновацій. Це революційний крок для української системи вищої освіти, вважає віцепрем'єр Михайло Федоров.

У МОН зазначають, що це рішення має сприяти тому, аби українська молодь не виїжджала за кордон.

Важливо, що така ініціатива стане доступною для вступників уже в цьому навчальному році,

– заявив очільник Міносвіти Оксен Лісовий.

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Хто зможе отримати грант від держави

Отримати грант може вступник, який:

вступає на бакалаврат (або магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи або коледжу;

вступає на денну або дуальну форму навчання на контракт;

має результати НМТ (ЗНО) з будь-яких двох предметів з оцінками не менше, ніж 150 балів (грант першого рівня) або не менше, ніж 170 балів (грант другого рівня).

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Гранти на яку суму видаватимуть

Загалом сума гранту визначається індивідуально для кожного – за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.

Для вступників із результатом НМТ від 150 балів з будь-яких 2-х предметів є можливість отримати грант у розмірі 15 тисяч гривень.

Грант 2-го рівня передбачає, що вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких 2-х предметів претендуватимуть на грант у розмірі 25 тисяч гривень.

Розмір гранту може бути більшим (тобто, помножений на відповідний коефіцієнт), що залежатиме від обраної спеціальності.

Зазначимо, що для деяких спеціальностей не передбачили гранту першого рівня, лише другого (отже, для вступників, у яких не менше ніж 170 балів із мінімум двох предметів).



Як діятиме система коефіцієнтів / МОН

Якщо ж студент вступає на бюджет, держава оплачує всю вартість навчання. Державні гранти не впливатимуть на тих студентів, які цьогоріч вступають на бюджет, вони отримають від держави оплату повної вартості навчання,

– наголошують у МОН.

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Які спеціальності матимуть підтримку

Заступник Лісового Михайло Винницький заявив, що розвиток людського капіталу – один із пріоритетів держави. Саме на це МОН опиралося у підборі спеціальностей, для яких додають коефіцієнт.

Безумовно, все, що пов'язане з медициною, реабілітацією, освітою матиме найбільшу підтримку. А також стратегічно важливі – наукові галузі, інженерія та професії для відбудови,

– заявив посадовець.

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Як отримати грант на навчання у виші

Алгоритм отримання грантів такий: