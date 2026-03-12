"Виникають помилки": чи повинні школи допомагати учням в реєстрації на НМТ
- Учителі та школи не зобов'язані допомагати учням реєструватися на національний мультипредметний тест. Це відповідальність учасників.
- Реєстрація на НМТ у 2026 році розпочалася 5 березня і триватиме до 2 квітня.
Учителі та адміністрації шкіл не зобов'язані надавати допомогу учням щодо реєстрації на національний мультипредметний тест. Реєстрація на НМТ – це особиста відповідальність вступника.
Вона не є відповідальністю школи чи батьків. Про це заявив заступник директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Любінець.
Хто відповідальний за реєстрацію на НМТ?
Любінець заявив, що чимало закладів освіти досі реєструють учнів централізовано.
Коли вчитель інформатики чи хтось інший реєструє 30 – 40 осіб поспіль, виникають помилки, наприклад, під прізвищем дівчини завантажено документ її однокласника. Людина може банально помилитися,
– уточнив він.
Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що дата реєстрації на тестування не пов'язана з датою складання іспиту.
І додав, що школи не повинні надавати таку "гуманітарну допомогу". Дирекція школи лише має видати довідки та ознайомити учня з процесом, а не робити все за нього.
Інколи стає смішно, коли на гарячу лінію телефонують і кажуть: "Мене реєструвала вчителька і припустилася помилки в моєму імені". Вибачте, але це ваша відповідальність,
– заявив Любінець.
І додав, що школа надає освітні послуги, а не послуги з реєстрації.
Програма дуже проста, вона не складніша за додатки, якими молодь користується щодня,
– резюмував він.
До слова, 2026 року для реєстрації на НМТ від школярів, які закінчують школу цьогоріч, також вимагатимуть довідку із закладу освіти.
Як зареєструватися на НМТ у 2026 році?
- 5 березня розпочався основний період реєстрації на тестування у 2026 році. Триватиме до 2 квітня 2026 року.
- Український центр оцінювання якості освіти вже визначив порядок реєстрації.
- Для реєстрації на НМТ випускники повинні створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. Це можна зробити за допомогою Дії або заповнивши форму в реєстраційному сервісі.
- Майбутнім учасникам тестування радять переглядати інформацію в персональному кабінеті.
- Доопрацювати зауваження треба якнайшвидше і ще раз надіслати все на перевірку до 7 квітня.