Випускники обов'язково повинні мати цей документ на реєстрацію на НМТ-2026

5 березня розпочинається реєстрація на національний мультитест у 2025 році. Цьогоріч випускники повинні мати усі необхідні документи, аби стати учасниками тестування.

2026 року для реєстрації на НМТ від школярів, які закінчують школу цьогоріч, також вимагатимуть довідку із закладу освіти. Деталі розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Які документи треба для реєстрації на НМТ-2026?

Майбутні учасники НМТ повинні мати електронні фото- або сканкопії, паспорт, ідентифікаційний код і вищезгадану довідку з інформацією про освіту.

Також подбати про копію довідки з місця навчання, яка підтверджує завершення школи. Для документа є зразок: на ньому має бути штамп школи та підпис директора. Без довідки стати учасником НМТ неможливо.

У довідці має бути зазначено: "Він (вона) у 2026 році завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (назва закладу освіти)",

– наголошують в УЦОЯО.

Довідки з іншими фразами чи без підпису очільника школи не прийматимуть. Також мають бути вказані номер, дата її видавання.

Якщо майбутній учасник НМТ перебуває за кордоном, він повинен завантажити нотаріально засвідчений переклад довідки з місця навчання.

Випускники шкіл минулих років для реєстрації повинні надати документ про:

повну загальну середню освіту;

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

здобутий ступінь у коледжі;

здобутий ступінь у виші.

Під час реєстрації можна додати виписку з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО як альтернативу. Вступники, які закінчили школу за кордоном, мають надати копію такого документа. Якщо він іноземною мовою – додати нотаріально засвідчений переклад.

Якщо учасник реєструє кабінет за допомогою Дії, додавати документи про особу та середню освіту не треба. Вони завантажаться автоматично.

УЦОЯО радить зберегти документи в електронному вигляді.

Цікаво! У 2025 році на НМТ зареєструвалися понад 317 тисяч учасників. З них чверть (25,4%) складали випускники шкіл минулих років.

