Багато хто помиляється: чи можна роковини війни назвати річницею

Сьогодні, 24 лютого 2026 року, – вже четверта річниця повномасштабної війни, яку розв'язала проти України Росія. Часто можна ще почути таке слово як роковини.

Але не всі вважають, що це синоніми. 24 Канал при цьому розповість, яке варто вживати у відповідному контексті.

Дивіться також Чому важливо розмовляти українською: влучні слова наших військових

Річниця чи роковини – як правильно?

Багато українців переконані, що слово "роковини" треба вживати лише щодо сумних дат, а слово "річниця" – щодо позитивних подій. Про це розповіла редакторка Ольга Васильєва "Главкому". Але, за словами мовознавиці, колись в українській мові було лише слово "роковини", Натомість "річниця" є полонізмом (rocznica).

Васильєва уточнює, що "роковини" – це календарна дата, коли закінчується ще один рік від початку якої-небудь події. Тому це слово можна вживати щодо будь-якої події – і позитивної, і негативної.

Також мовознавиця навела приклад з творчості Лесі Українки: "Шістнадцять літ таки скінчились! Сьогодні, сьогодні Юзині роковини! Скільки буде гостей, яка буде забава!". У ньому "роковинами" Українка називає день народження.

Професор Олександр Пономарів також пояснював "ВВС Україна", що календарна дата, коли закінчується ще один рік від початку якоїсь події, в українській мові має два лексичні позначення: "роковини" і "річниця". І зазначив, що слово "роковини" мають давнішу традицію вживання в українській мові.

Літредакторка Катерина Марковська також акцентувала, що слова "річниця" та "роковини" є синонімами. Їх можна вживати щодо свят чи трагічних подій, пояснювала вона на сайті "Факти".

Дивіться також Розмова по-галицьки: що означає "балікати, пашталакати і пащекувати"

Які українські слова "стерла" радянська влада?