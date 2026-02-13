Російську та російськомовну літературу в Україні планують заборонити, – очільниця Мінкульту
- В Україні готують постанову для вилучення з обігу російської видавничої продукції.
- Після підтримки петиції про обмеження російськомовної продукції активізувалася робота над створенням юридичних механізмів для цього.
Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення готує проєкт постанови, який закладе механізм для процедури вилученням з обігу російської видавничої продукції.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна "Інтерфакс-Україна". І зазначила, що вже є Закон про видавничу справу.
Що буде з російською літературою в Україні?
Цей Закон, за її словами, забороняє розповсюдження продукції, яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, створює позитивний образ держави-агресора або її інституцій і містить антиукраїнські змісти. Зараз Держкомтелерадіо працює над постановою, щоб закласти конкретний механізм.
Ми координуємося з Держкомтелерадіо, враховуючи те, що це стосується видавничої справи, і будемо підтримувати цю постанову, щоб ухвалили на уряді якомога швидше,
– сказала Бережна, коментуючи анонсоване урядове рішення щодо вилучення з обігу видавничої продукції країни-агресора.
На запитання, чи є необхідність і можливість повної заборони в Україні друку та розповсюдження друкованої продукції російською мовою, віцепрем'єрка зазначила, що після того, як відповідна петиція набрала необхідні голоси, активізувалася робота щодо створення юридичних механізмів, які мали б чітку процедуру.
Посадовиця додала, що згаданий раніше проєкт постанови, який готує Держкомтелерадіо, буде включати і російську, і російськомовну книгу.
Що було раніше?
28 серпня 2025 року петиція на сайті уряду із закликом обмежити друк, розповсюдження та просування російськомовної друкованої та електронної книжкової продукції в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів.
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко відповідно заявила, що внесення змін до законодавства про обмеження друку, розповсюдження та просування російськомовної книжкової продукції в Україні можливе за умови більш детального опрацювання із залученням широкого кола експертів.
У листопаді 2025 року віцепрем'єрка Бережна заявила, що відомство працює над вилученням з обігу російської видавничої продукції.