Розмова з дітьми про війну: що варто і не треба казати
1 листопада 2022 , 17:47Читать новость на русском
Джерело:Освіторія
Через повномасштабну війну багато українців, зокрема дітей, стали більш тривожними та часто піддаються стресам. А це негативно впливає на їхнє здоров'я.
У школі вчителям також часто доводиться говорити з дітьми на тему війни. Зокрема, якщо лунає повітряна тривога.
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Як говорити з дітьми про війну
Експерти радять учителям не уникати теми війни на уроках. Адже це частина нашої реальності. На якому б етапі зараз ви не були у шкільній програмі – це має стати складовою ваших уроків.
При цьому педагогам варто:
- пояснювати усе згідно з віком. Давайте прямі та чіткі відповіді на запитання, не "прикрашайте" їх. Наприклад, питання: "Що ми робитимемо з тисячами ворожих танків на нашій території?". Відповідь: "Наші захисники знищать їх ось такою зброєю. На гарбуз вони не перетворяться";
- говорити правду. Якщо ми щось не кажемо дітям – вони обов'язково це дофантазують. Зберігайте позитивну риторику ("Ми переможемо!)", але не обіцяйте, якщо не впевнені;
- вчитися правильно підтримувати. Прийміть негативні емоції дитини і вчіться з ними працювати. Розповідайте про базові потреби людини, і чому ніхто не має їх порушувати.
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Як не втратити мотивацію до навчання
Аби не втратити мотивацію до навчання, дітям варто:
- дотримуватися режиму дня;
- мати вільний від навчання час;
- мати хороших друзів та із задоволенням спілкуватися з однокласниками;
- довіряти батькам та педагогам;
- любити, цінувати та поважати себе;
- розвивати свої навички та здібності.