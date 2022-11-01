У школі вчителям також часто доводиться говорити з дітьми на тему війни. Зокрема, якщо лунає повітряна тривога.

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Як говорити з дітьми про війну

Експерти радять учителям не уникати теми війни на уроках. Адже це частина нашої реальності. На якому б етапі зараз ви не були у шкільній програмі – це має стати складовою ваших уроків.

При цьому педагогам варто:

пояснювати усе згідно з віком. Давайте прямі та чіткі відповіді на запитання, не "прикрашайте" їх. Наприклад, питання: "Що ми робитимемо з тисячами ворожих танків на нашій території?". Відповідь: "Наші захисники знищать їх ось такою зброєю. На гарбуз вони не перетворяться";

говорити правду. Якщо ми щось не кажемо дітям – вони обов'язково це дофантазують. Зберігайте позитивну риторику ("Ми переможемо!)", але не обіцяйте, якщо не впевнені;

вчитися правильно підтримувати. Прийміть негативні емоції дитини і вчіться з ними працювати. Розповідайте про базові потреби людини, і чому ніхто не має їх порушувати.

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