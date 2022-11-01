В школе учителям тоже часто приходится говорить с детьми на тему войны. В частности, если раздается воздушная тревога.
Важно Поможет успокоиться и настроиться на обучение: как учащемуся эффективно преодолеть тревогу
Как говорить с детьми о войне
Эксперты советуют учителям не избегать темы войны на уроках. Это ведь часть нашей реальности. На каком бы этапе вы сейчас не были в школьной программе – это должно стать составной частью ваших уроков.
При этом педагогам следует:
- объяснять все по возрасту. Давайте прямые и четкие ответы на вопросы, не украшайте их. Например, вопрос: "Что мы будем делать с тысячами вражеских танков на нашей территории?" Ответ: "Наши защитники уничтожат их вот таким оружием. В тыкву они не превратятся";
- говорить правду. Если мы ничего не говорим детям – они обязательно это дофантазируют. Сохраняйте положительную риторику ("Мы победим!)", но не обещайте, если не уверены;
- учиться правильно поддерживать. Примите отрицательные эмоции ребенка и учитесь с ними работать. Рассказывайте о базовых потребностях человека, и почему никто не должен их нарушать.
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Как не потерять мотивацию к обучению
Чтобы не потерять мотивацию к обучению, детям стоит:
- соблюдать режим дня;
- иметь свободное от учебы время;
- иметь хороших друзей и с удовольствием общаться с одноклассниками;
- доверять родителям и педагогам;
- любить, ценить и уважать себя;
- развивать свои навыки и способности.