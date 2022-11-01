В школе учителям тоже часто приходится говорить с детьми на тему войны. В частности, если раздается воздушная тревога.

Важно Поможет успокоиться и настроиться на обучение: как учащемуся эффективно преодолеть тревогу

Как говорить с детьми о войне

Эксперты советуют учителям не избегать темы войны на уроках. Это ведь часть нашей реальности. На каком бы этапе вы сейчас не были в школьной программе – это должно стать составной частью ваших уроков.

При этом педагогам следует:

объяснять все по возрасту. Давайте прямые и четкие ответы на вопросы, не украшайте их. Например, вопрос: "Что мы будем делать с тысячами вражеских танков на нашей территории?" Ответ: "Наши защитники уничтожат их вот таким оружием. В тыкву они не превратятся";

говорить правду. Если мы ничего не говорим детям – они обязательно это дофантазируют. Сохраняйте положительную риторику ("Мы победим!)", но не обещайте, если не уверены;

учиться правильно поддерживать. Примите отрицательные эмоции ребенка и учитесь с ними работать. Рассказывайте о базовых потребностях человека, и почему никто не должен их нарушать.

Читайте Как эффективно снизить тревожность и сконцентрировать внимание

Как не потерять мотивацию к обучению