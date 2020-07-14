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Депутаты хотят отменить бесплатное получение среднего образования "один раз в течение жизни"
10 июля , 12:29 Депутаты хотят отменить бесплатное получение среднего образования "один раз в течение жизни"
Ігор Саджениця
Как абитуриентам получить отсрочку от призыва: объяснение МОН
8 июля , 18:12 Как абитуриентам получить отсрочку от призыва: объяснение МОН
Ігор Саджениця
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ВНО по биологии 2020: опубликованы правильные ответы
12:29, сегодня ВНО по биологии 2020: опубликованы правильные ответы
Как открыть инклюзивный класс в школе: рекомендации МОН
14:39, 12 июля Как открыть инклюзивный класс в школе: рекомендации МОН
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Выпускники из Киева назвали Крым российским и обругали крымских татар: реакция МОН
19:43, 11 июля Выпускники из Киева назвали Крым российским и обругали крымских татар: реакция МОН
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