Глава Минздрава Максим Степанов предполагает, что с 1 сентября школы в Украине могут работать в две смены. В то же время график работы медперсонала при школе будет зависеть от решения администрации каждого отдельного заведения.

Возможно обучение в две смены

Правительство рассматривает различные варианты организации учебного процесса, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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По его словам, сейчас разрабатывают правила того, как дети будут учиться с 1 сентября.

При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента, правил учений, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в частности и такие (когда дети будут учиться в две смены – 24 канал),

– отметил Степанов.

В то же время медпункты на время прихода второй смены могут уже не работать. Однако, по словам министра, график работы медицинских работников при школе будет зависеть от решения администрации каждого отдельного заведения.

"Скрининг температуры могут проводить и другие работники школы", – уточнил Степанов. И добавил, что все эти вопросы обязательно опишут в правилах, которые Минздрав разрабатывает совместно с Минобразования.

Обратите внимание! 3 июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил о возможности дистанционного обучения в Украине осенью в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавирус.

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Что говорили о формате обучения с 1 сентября ранее