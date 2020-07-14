Очільник МОЗ Максим Степанов припускає, що з 1 вересня школи в Україні можуть працювати у дві зміни. Водночас графік роботи медперсоналу при школі залежатиме від рішення адміністрації кожного окремого закладу.

Можливе навчання у дві зміни

Уряд розглядає різні варіанти організації навчального процесу, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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За його словами, наразі розробляють правила того, як діти будуть вчитися з 1 вересня.

При розгляді цих питань і встановленні відповідного регламенту, правил навчань, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, зокрема і такі (коли діти будуть вчитися у дві зміни – 24 канал),

– зазначив Степанов.

Водночас медпункти на час приходу другої зміни можуть вже не працювати. Однак, за словами міністра, графік роботи медичних працівників при школі залежатиме від рішення адміністрації кожного окремого закладу.

"Скринінг температури можуть проводити й інші працівники школи", – уточнив Степанов. Та додав, що усі ці питання обов’язково опишуть у правилах, які МОЗ розробляє спільно з Міносвіти.

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