Академічна негідність 2019: в Украине "наградили" псевдоученых
В Украине объявили победителей антипремии "Академічна негідність 2019". Претендентов награждали в восьми номинациях за плагиат, научные фейки или недобросовестную академическую деятельность.
Номинантов накануне определили педагоги и ученые путем голосования. В общем премию получили 27 участников.
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Список победителей премии Академічна негідність 2019
- в номинации "Плагиатор 2019" наибольшее количество голосов набрал председатель Комитета по вопросам науки, образования и инноваций ВРУ Сергей Бабак. В его докторской диссертации нашли текстовые заимствования;
- за "безупречную" деятельность в сфере журналистского образования и медиа победителями стали члены отраслевой экспертного совета по журналистике Владимир Резун и Иван Крупский. Они обошли своих оппонентов в номинации "Фальсификаторы 2019";
- отличие "Токсический ректор 2019" отошло к ректору НАУ Владимиру Исаенко за его кадровую деятельность в университете;
- Юрий Заступа за свою "теорию всего" был признан псевдоученым года;
- псевдонаучный вестник "Гилея" стал "Мурзилкой года" за публикации научного бреда;
- "спец(з)рада 2019" досталась специализированному ученому совету в Винницком национальном медицинском университете, который позволил защититься ученым с плагиатом в научных работах;
- главным скандалом года был признан Юрий Тесля, который является автором теории несилового взаимодействия;
- а прихвостнями года стали члены комитета по этике НАОКВО за применение двойных стандартов в своей работе.
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Для чего существует антипремия "Академічна негідність"?Премия является лишь символической. Имеет за цель сделать известными ученых, которые воруют чужие тексты или пропагандируют ложные теории. Проводится в Украине с 2016 года.