Академічна негідність 2019: в Україні "нагородили" псевдонауковців
В Україні оголосили переможців антипремії "Академічна негідність 2019". Претендентів нагороджували у восьми номінаціях за плагіат, наукові фейки або недоброчесну академічну діяльність.
Номінантів напередодні визначили освітяни та науковці шляхом голосування. Загалом премію отримали 27 учасників.
До слова: Багато українських науковців імітують роботу, – Гончарук
Список переможців премії Академічна негідність 2019
- у номінації "Плагіатор 2019" найбільшу кількість голосів набрав голова Комітету з питань науки, освіти та інновацій ВРУ Сергій Бабак. В його докторській дисертації знайшли текстові запозичення;
- за "бездоганну" діяльність у сфері журналістської освіти та медіа переможцями стали члени галузевої експертної ради з журналістики Володимир Різун та Іван Крупський. Вони обійшли своїх опонентів у номінації "Фальсифікатори 2019";
- відзнака "Токсичний ректор 2019" відійшла до ректора НАУ Володимира Ісаєнка за його кадрову діяльність в університеті;
- Юрій Заступа за свою "теорію всього" був визнаним псевдонауковцем року;
- псевдонаукововий вісник "Гілей" став "Мурзилкою року" за публікації наукової маячні;
- "спец(з)рада 2019" дісталась спеціалізованій вченій раді у Вінницькому національному медичному університеті, яка дозволила захиститись науковцям з плагіатом у наукових роботах;
- головним скандалом року був визнаний Юрій Тесля, який є автором теорії несилової взаємодії;
- а посіпаками року стали члени комітету з питань етики НАЗЯВО за застосування подвійних стандартів у своїй роботі.
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Для чого існує антипремія "Академічна негідність"?Премія є лише символічною. Має на меті зробити відомими науковців, які крадуть чужі тексти або пропагують помилкові теорії. Проводиться в Україні з 2016 року.