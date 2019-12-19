Академічна негідність 2019: в Україні "нагородили" псевдонауковців

В Україні оголосили переможців антипремії "Академічна негідність 2019". Претендентів нагороджували у восьми номінаціях за плагіат, наукові фейки або недоброчесну академічну діяльність.

Номінантів напередодні визначили освітяни та науковці шляхом голосування. Загалом премію отримали 27 учасників.

До слова: Багато українських науковців імітують роботу, – Гончарук

Список переможців премії Академічна негідність 2019

у номінації "Плагіатор 2019" найбільшу кількість голосів набрав голова Комітету з питань науки, освіти та інновацій ВРУ Сергій Бабак. В його докторській дисертації знайшли текстові запозичення;

найбільшу кількість голосів набрав голова Комітету з питань науки, освіти та інновацій ВРУ Сергій Бабак. В його докторській дисертації знайшли текстові запозичення; за "бездоганну" діяльність у сфері журналістської освіти та медіа переможцями стали члени галузевої експертної ради з журналістики Володимир Різун та Іван Крупський. Вони обійшли своїх опонентів у номінації "Фальсифікатори 2019";

відзнака "Токсичний ректор 2019" відійшла до ректора НАУ Володимира Ісаєнка за його кадрову діяльність в університеті;

відійшла до ректора НАУ Володимира Ісаєнка за його кадрову діяльність в університеті; Юрій Заступа за свою "теорію всього" був визнаним псевдонауковцем року;

року; псевдонаукововий вісник "Гілей" став "Мурзилкою року" за публікації наукової маячні;

за публікації наукової маячні; "спец(з)рада 2019" дісталась спеціалізованій вченій раді у Вінницькому національному медичному університеті, яка дозволила захиститись науковцям з плагіатом у наукових роботах;

дісталась спеціалізованій вченій раді у Вінницькому національному медичному університеті, яка дозволила захиститись науковцям з плагіатом у наукових роботах; головним скандалом року був визнаний Юрій Тесля, який є автором теорії несилової взаємодії;

був визнаний Юрій Тесля, який є автором теорії несилової взаємодії; а посіпаками року стали члени комітету з питань етики НАЗЯВО за застосування подвійних стандартів у своїй роботі.

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Для чого існує антипремія "Академічна негідність"?Премія є лише символічною. Має на меті зробити відомими науковців, які крадуть чужі тексти або пропагують помилкові теорії. Проводиться в Україні з 2016 року.