Подробнее о назначении рассказали в фейсбуке Одесской военной академии. В ней отмечают, что Андрей Ковальчук – новый начальник учебного заведения.

Что этому предшествовало СМИ пишут, что командующих ОК "Юг" и "Запад" уволили: в ВСУ говорят, что это не совсем так

Что говорят о назначении Ковальчука

Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием для самой академии, но и для всей страны,

– отмечают в академии.

В ней отмечают, что исключительный опыт Андрея Ковальчука в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров.

Также пишут, что Андрей Ковальчук не только защищал наше государство на фронте, но и испытал себя в сложных миротворческих миссиях. В академии отмечают, что под его руководством академия станет не только местом обучения, но и центром развития военного опыта и культуры.

Ковальчук поблагодарил партнеров

Ранее Оперативное командование "Юг" выложило обращение генерала Анатолия Ковальчука. Он выразил благодарность коллегам за службу, а также отметил мужество наших защитников.

Мы с Вами бок о бок прошли едва ли не самый критический этап – проверку готовности к угрозе, все масштабы которой сложно было даже представить, сумели остановить нашествие вражеской орды, когда казалось, что сил и мощностей мало,

– отметил Ковальчук.

Генерал также добавил, что в единстве украинцев – как гражданских, так и военных и правоохранителей, – создавалась легендарная несокрушимость, а также питается вера в победу. По словам Ковальчука, вместе удалось освободить от российских захватчиков часть Одесской области – остров Змеиный – и львиную долю территориального моря Украины, Николаевскую и Херсонскую области на правом берегу Днепра.

Мы выполняли боевые задачи, отбивая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и утапливая вражеские корабли, создавая беспрецедентные исторические факты новейшей эры наших Вооруженных Сил,

– написал он.

Андрей Ковальчук также добавил, что они жестко сражались с врагом на Юге, а бригады продемонстрировали себя наилучшим образом в боевой работе.