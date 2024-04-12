Детальніше про призначення розповіли у фейсбуці Одеської військової академії. У ній зазначають, що Андрій Ковальчук – новий начальник навчального закладу.

Що цьому передувало ЗМІ пишуть, що командувачів ОК "Південь" і "Захід" звільнили: у ЗСУ кажуть, що це не зовсім так

Що кажуть про призначення Ковальчука

Призначення генерал-майора Андрія Ковальчука на посаду начальника Одеської військової академії є не лише важливою подією для самої академії, а й для всієї країни,

– наголошують в академії.

У ній зазначають, що винятковий досвід Андрія Ковальчука у військовій справі, відвага та відданість принесуть новий рівень в освітній процес і підготовку майбутніх офіцерів.

Також пишуть, що Андрій Ковальчук не лише захищав нашу державу на фронті, а й випробував себе у складних миротворчих місіях. В академії зазначають, що під його керівництвом академія стане не лише місцем навчання, а й центром розвитку військового досвіду та культури.

Ковальчук подякував партнерам

Раніше Оперативне командування "Південь" виклало звернення генерала Анатолія Ковальчука. Він висловив вдячність колегам за службу, а також відзначив мужність наших оборонців.

Ми з Вами пліч-о-пліч пройшли ледь не найкритичніший етап – перевірку готовності до загрози, всі масштаби якої складно було навіть уявити, зуміли зупинити навалу ворожої орди, коли здавалось, що сил і потужностей замало,

– зазначив Ковальчук.

Генерал також додав, що в єдності українців – як цивільних, так і військових і правоохоронців, – створювалася незламна легендарна незламність, а також дивиться віра у перемогу. За словами Ковальчука, разом вдалося звільнити від російських загарбників частину Одеської області – острів Зміїний – та левову частку територіального моря України, Миколаївщину та Херсонщину на правому березі Дніпра.

Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи і втоплюючи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних Сил,

– написав він.

Андрій Ковальчук також додав, що вони жорстко билися з ворогом на Півдні, а бригади продемонстрували себе якнайкраще у бойовій роботі.