Зазначимо, кількома днями раніше стало відомо про переведення Ковальчука з посади командувача ОК "Південь". Він отримав нову посаду – його призначили начальником Військової академії в Одесі.

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Звернення Ковальчука

Анатолій Ковальчук у зверненні подякував колегам за спільну службу. Він наголосив, що ці два з половиною роки стали непростим та насиченим періодом життя кожного.

Ми з Вами пліч-о-пліч пройшли ледь не найкритичніший етап – перевірку готовності до загрози, всі масштаби якої складно було навіть уявити, зуміли зупинити навалу ворожої орди, коли здавалось, що сил і потужностей замало,

– зазначив Ковальчук.

Генерал подав, що в єдності українців – як цивільних, так і військових чи правоохоронців, створювалась легендарна незламність, живиться віра в перемогу. Ковальчук зазначив, що разом вдалося звільнити від окупанта частину Одещини – острів Зміїний – і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра.

Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи і втоплюючи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних Сил,

– написав він.

Ковальчук додав, що вони жорстко билися з ворогом на Півдні, а бригади показали себе якнайкраще в бойовій роботі. ОК "Південь" забезпечує і підтримує їх і сьогодні, коли вони на східному напрямку "випалюють не*исть" із нашої землі, мужньо протистоять ворожим атакам.

Я пишаюся тим, що мав честь і довіру бути вашим командиром, бути командувачем славетного й норовливого Півдня, якій вміє бути лагідно-теплим і гостинно-привітним для своїх та бурхливо-пекельним, люто-штормовим для ворогів. Наші з вами зусилля стали прикладом того, що справжні герої нашої країни народжуються у найважчих часах,

– наголосив він.

Генерал подякував за підтримку і сумлінність, відповідальне ставлення до справи, витримку і самовідданість у проходженні випробувань і мирним часом розбудови, й виснажливими бойовими буднями. Він побажав, аби кожний пишався своєю справою, відчував себе причетним до загальної перемоги і на полі бою, і по життю.

Ковальчук додав, що залишається в армійській родині.

Із впевненістю в нас і в наших з вами силах залишаюсь в єдиній армійській родині, і в вихованні молодих офіцерів впроваджуватиму ті самі принципи й вимоги, що завжди мав і маю до себе й тих, кого веду за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага і розсудливість – з цього зростає справжній командир, який здатний бути взірцем для наслідування і виховувати власним прикладом свій бойовий колектив,

– зазначив він.

За словами генерала, так формується новітнє військо демократичної незалежної держави. Він побажав кожному бачити в цьому свої перспективи.

Інші зміни в армії

Окрім Ковальчука, нову посаду отримав і Сергій Літвінов – командувач ОК "Захід". Генерал-майор Сергій Літвінов призначений заступником начальника Національного університету оборони України. Новим командувачем став бригадний генерал Володимир Шведюк. Він раніше служив у Силах Тероборони.

Новим командувачем ОК "Південь" став генерал Геннадій Шаповалов. Йдеться про колишнього командира 59 бригади окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.