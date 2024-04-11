Об этом в комментарии журналистам рассказали в командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В нем отметили, что Ковальчука и Литвинова продвинули по службе на высшие звенья.
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Что известно о якобы увольнении командующих
Собственно, 9 апреля один из народных депутатов сообщил о том, что якобы уволили командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова.
По имеющимся данным, на место главы ОК "Юг" назначили генерала Геннадия Шаповалова. Говорится о бывшем командире 59 бригады отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
Если же говорить о командующем ОК "Запад", то им, по словам нардепа, стал бригадный генерал Владимир Шведюк. Он ранее служил в Силах Теробороны.
В комментарии в командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины отметили, что генерал-майор Сергей Литвинов назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины. Что же касается генерал-майора Андрея Ковальчука, то его назначили начальником Военной академии в Одессе.
Между тем во Львовском областном ТЦК и СП совместно с Львовским городским советом решили креативно подойти к привлечению мужчин в армию. Для этого сняли мощное и важное видео, которое демонстрирует, почему необходимо идти защищать родное государство.
Показали "альтернативную реальность"
- В ролике, который займет у вас 91 секунду вашей жизни, можно увидеть, какой будет судьба тех, кто сейчас уклоняется от службы в ВСУ в случае, если нашему государству не удастся устоять в войне против России. Видео показывает нам, что будет, если Россия таки сможет достичь поставленных целей в так называемой "СВО".
- Нам демонстрируют "альтернативную реальность" собеседований мужчин в армию. Правда, в этом случае речь идет не о Вооруженных Силах Украины, а российской армии.
- Слоган этой кампании по мотивации есть слова: "Если не присоединиться к своему войску придется воевать в чужом. Становись на защиту Украины сегодня!"
- Заметим, что соответствующий ролик стал своеобразным ответом на российскую ИПСО. Ее враг распространял на днях в сети. Это видео буквально призвало украинцев к уклонению от мобилизации в ряды ВСУ.
- Подчеркиваем, что ролик, который сняли Львовский ОТЦК и СП и Львовский городской совет – не очередное пафосное видео. К сожалению, он отражает то, что сейчас происходит с мужчинами на временно оккупированных территориях Украины.