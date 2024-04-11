Об этом в комментарии журналистам рассказали в командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В нем отметили, что Ковальчука и Литвинова продвинули по службе на высшие звенья.

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Что известно о якобы увольнении командующих

Собственно, 9 апреля один из народных депутатов сообщил о том, что якобы уволили командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова.

По имеющимся данным, на место главы ОК "Юг" назначили генерала Геннадия Шаповалова. Говорится о бывшем командире 59 бригады отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Если же говорить о командующем ОК "Запад", то им, по словам нардепа, стал бригадный генерал Владимир Шведюк. Он ранее служил в Силах Теробороны.

В комментарии в командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины отметили, что генерал-майор Сергей Литвинов назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины. Что же касается генерал-майора Андрея Ковальчука, то его назначили начальником Военной академии в Одессе.

Между тем во Львовском областном ТЦК и СП совместно с Львовским городским советом решили креативно подойти к привлечению мужчин в армию. Для этого сняли мощное и важное видео, которое демонстрирует, почему необходимо идти защищать родное государство.

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