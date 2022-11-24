Суржику – красную и удаление из языка: как правильно говорить по-украински о футболе

Недавно в Катаре стартовал Чемпионат мира – 2022. Если вы активно обсуждаете игру лучших сборных на нынешнем мундиале, советуем сразу изымать из вашего языка суржик.

24 канал продолжает образовательную рубрику "Антисуржик. Говори на украинском правильно" . Мы предлагаем вам подборку актуальных слов, которые настоятельно рекомендуем употреблять. Таким образом ваш украинский станет чище и благозвучнее.

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Как говорить правильно

В третьей подборке нашего цикла предлагаем вам слова и словосочетания, которые следует употреблять, когда вы общаетесь о футболе. В частности, делитесь эмоциями после одного из матчей Чемпионата мира. Итак, ловите точный пас на языковом фланге.

о, относительно – на счет;

болельщики (укр. уболівальники) – болельщики:

Если вы хотите поговорить со своим товарищем или подругой на счет сенсационного поражения Аргентины в игре с Саудовской Аравией, помните: счет вы могли увидеть на табло в матче. Если же вы делитесь эмоциями по поводу игры этих сборных, то говорите о сенсационном поражении аргентинцев или относительно него.

А если еще и болеете за Месси и компанию на нынешнем мундиале, вы не "страшный болельщик", а "страстный болельщик".

игра (укр. гра) – игра;

играть (укр. грати) – играть;

дана – эта:

Также помните, что вы говорите об игре (укр. грі) своей любимой команды, а не "игре". Так что аргентинские футболисты плохо играли (укр. грали), а не "играли". При этом заметьте: во множестве будем иметь "игры": здесь "выпрыгивает" протеза. Однако в единственном числе – без нее, поэтому не путайте с русским.

Поэтому из-за плохой игры эта сборная и проиграла. При этом не забываемое – "эта". Слово "данный" языковеды не рекомендуют употреблять, кивая в сторону Московии.

победа (укр. перемога) – победа;

во время – по ходу:

Возможно, причиной проигрыша сборной Аргентины на ЧМ – 2022 стало то, что тренер плохо настроил команду на игру. Так что сборная Саудовской Аравии и одержала победу (укр. перемогу) – а не "победу". Аргентинцы не смогли исправить счет во время матча – а не "по ходу".

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обзор (укр. огляд) – обзор;

не засчитали (укр. не зарахували) – не засчитали;

красная карта (укр. червона) – красная карта:

Если вы посмотрели обзор матча любимой команды и считаете, что судья несправедливо не засчитал гол, помните о суржике. Выражайте свои эмоции правильно и не говорите "обзор матча" и то, что "гол не защищали". И это еще хорошо, что никто у игроков вашей команы не получил красную карточку. И именно "красную" (укр. червону), а не "красную".

по воротам (укр. по воротах) – по воротам;

скамейка запасных – лавка запасных:

Слово "красна" есть в украинском языке, но как стилистически окрашено. Оно не обозначает цвет, а является синонимом слова "красивый".

Лучше следите за тем, сколько раз ваша любимая команда наносила удары по воротам. При этом помните: именно по воротам, а не по воротам (укр. по воротах).

Обратите внимание! Украинскому языку окончания -ам не свойственны. Их ошибочно употребляют под влиянием русского языка в местном падеже множества существительных. Украинская грамматика требует в таких случаях ставить окончание -ах, -ях: по воротам, а не по воротам.

находиться (укр. перебуває) – находиться:

Если ваша команда-фаворит находится не на первом месте турнирной таблицы – также не переживайте. Лучше припомните, как Англия разгромила Иран на старте мундиаля. При этом помните, что команда находится (укр. перебуває), а не находится. Найти вы можете разве что потерянный билет на матч.

Так что даже в порыве эмоций высказывайте свои мысли правильно.