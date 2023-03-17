"Це сильна біль у поясниці": как правильно говорить по-украински о мышцах и частях тела
Активный и здоровый образ жизни давно стал трендом. Чтобы иметь спортивное тело, не обязательно ходить в зал. Вы можете заниматься дома, смотря видео различных тренеров в сети.
Однако во время занятий следует быть внимательным не только к своему телу, чтобы не получить травму, но и к речи тренера. Все потому, что он может травмировать вас… суржиком. Так что 24 Канал поможет вам этого избежать.
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Как сфера медицины подверглась русификации
На сегодняшний день, отмечают ученые, функционирование и усовершенствование украинской медицинской терминологии является одной из важных проблем развития украинской медицины. Как и наличие в этой сфере суржика.
К слову, кампанию русификации Украины советские власти начали еще в 1950-х годах. На русский язык постепенно перешло большинство научных изданий. В вузах, в том числе медицинских, также начали преподавать на русском. Соответственно в течение следующих десятилетий практически все научные труды создавались на этом языке. Следовательно, русифицировалась и медицина. Даже во время Независимости, Украина это хорошо почувствовала.
Как правильно говорить по-украински
Неудивительно, что сегодня суржик часто можно услышать не только в медицинских учреждениях, но и из уст фитнес-тренеров. Поэтому если вы уже взялись за усовершенствование своего тела, не забывайте и о языке.
В девятнадцатой подборке расскажем вам, как верно именовать мышцы и части тела человека. Эти слова можно активно повторять даже во время тренировок.
лишня вага – зайва вага;
худати – худнути;
мишца – м'яз;
Если вы уже решили усовершенствовать свое тело или считаете, что у вас есть "лишний" вес, перед тренировкой можете ознакомиться с названиями различных "мыщц". Но сначала не забывайте: українською – вага не "лишня", а "зайва" і ми говоримо не про "мишци", а про "м'язи". Також ви "худнете", а не "худаєте".
Итак, изучите названия мышц правильно:
ягодична – сідничний;
портняжна – кравцевий;
тріцепс – трицепс;
Помните: здесь срабатывает "правило девятки": в заимствованных общих названиях после 9-ти согласных – д, т, с, с, ц, ж, ш, ч, р – перед следующей буквой, обозначающей согласный звук ( кроме "й") пишем украинскую букву "и".
дельтовидна, трапецієвидна, камбаловидна – дельтоподібний, трапецієподібний, камбалоподібний;
полусухожильна – напівсухожильний;
приводяща – привідний;
ікроножна – литковий;
широчайша – найширший;
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Также не мешало бы при случае запомнить, как правильно называть части человеческого тела. Так:
ягодиці – сідниці;
позвоночник – хребет;
позвонки – хребці;
поясниця – поперек;
сустави – суглоби;
Также имейте в виду: на украинском правильно говорить "біль" (мужской род). А мазь при повреждении "застосовують" (укр.), а не "приміняють" (укр.).
невиносима біль – нестерпний біль;
приміняйте – застосовуйте цю мазь;