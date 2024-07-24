Враг ночью атаковал Одессу: повреждены 2 школы и Дворец детского творчества

Российская армия ночью 24 июля ударила по Одессе. В результате атаки были повреждены 2 школы и Дворец детского творчества на Приморском бульваре.

Об этом сообщили в Одесском горсовете и Геннадий Труханов, информирует 24 Канал.

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Что известно о повреждениях в Одессе?

От взрывной волны повреждены два учебных заведения города. Там повреждены потолки, коридоры, актовые залы и классы.

По данным Труханова, общая площадь разрушений – более 280 квадратных метров. На стенах – трещины, обвалилась штукатурка.

Также получил повреждения в результате атаки Дворец детского и юношеского творчества – памятник архитектуры на Приморском бульваре:

выбито 19 окон,

разрушены 3 наружные двери,

штукатурка обвалилась в 8 помещениях,

повреждены два старинных фонаря,

частично обвалился фасадный карниз.

Отмечается, что заведение не впервые страдает от вражеских атак.

Последствия атаки врага по образовательным учреждениям в Одессе / Фото Геннадия Труханова

На местах уже работают городские службы. Проводится техническое обследование, чтобы как можно быстрее начать восстановление.