Аттестацию выпускников училищ проведут дистанционно, – Минобразования

В этом году аттестация выпускников профессиональных технических училищ состоится в дистанционной форме, при условии, если она придется на время карантина. Министерство образования разработало процедуру.

О разъяснении, как завершить учебный год профессиональным техническим училищам, пишет пресс-служба МОН.

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По словам заместителя министра образования и науки Украины Петра Коржевского, многие учащиеся профтехзаведений ждут окончания карантина, чтобы пройти квалификационную аттестацию и получить диплом.

Чтобы они не теряли время, мы просим заведения провести аттестации дистанционно и таким образом проверить знания и умения выпускников,

– объяснил чиновник.

В письме также объяснили, как провести аттестацию выпускников, для которых производственная практика полностью или частично пришлась на период карантина, а перенести ее в дистанционный формат невозможно из-за особенностей профессии.

Министерство образования предлагает учитывать оценки учащихся по производственному обучению, которое они отработали в заведении с мастерами. Такие меры позволят допустить таких выпускников к дистанционной государственной квалификационной аттестации.

Мы надеемся, что образовательные управленцы и ученики отнесутся с пониманием к такому решению. Ведь сейчас, в условиях, в которых оказалась Украина и весь мир, мы должны быстро реагировать на вызовы, давать гибкие и правильные решения, чтобы обеспечить непрерывный образовательный процесс,

– отметил Петр Коржевский.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

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Сколько всего студентов учится в украинских училищах? По состоянию на 2018 год в системе профессионально-технического образования обучались более 238 тысяч студентов, что почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.