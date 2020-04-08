Атестацію випускників училищ проведуть дистанційно, – Міносвіти

Цьогорічна атестація випускників професійних технічних училищ відбудеться в дистанційній формі, за умови, якщо вона припаде на час карантину. Міністерство освіти розробило процедуру.

Про роз'яснення як завершити навчальний рік професійним технічним училищам пише пресслужба МОН.

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За словами заступника міністра освіти та науки України Петра Коржевського, багато учнів профтехзакладів чекає завершення карантину, щоб пройти кваліфікаційну атестацію та отримати диплом.

Аби вони не втрачали час, ми просимо заклади провести атестації дистанційно і у такий спосіб перевірити знання та вміння випускників,

– пояснив посадовець.

У листі також пояснили, як провести атестацію випускників, для яких виробнича практика повністю або частково припала на період карантину, а перенести її у дистанційний формат не можна через особливість професії.

Міністерство освіти пропонує враховувати оцінки учнів із виробничого навчання, яке вони відпрацювали у закладі з майстрами. Такі заходи дозволять допустити таких випускників до дистанційної державної кваліфікаційної атестації.

Ми сподіваємося, що освітні управлінці та учні поставляться з розумінням до такого рішення. Адже зараз, в умовах, у яких опинилася Україна та весь світ, ми маємо швидко реагувати на виклики, давати гнучкі та правильні рішення, щоб забезпечити безперервний освітній процес,

– зазначив Петро Коржевський.

З повним текстом листа можна ознайомитись за посиланням.

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Скільки всього студентів вчаться в українських училищах?Станом на 2018 рік в системі професійно-технічної освіти навчались понад 238 тисяч студентів, що майже вдвічі менше ніж 10 років тому.