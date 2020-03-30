Міносвіти запрошує випускників шкіл на навчання до профтехів: дати, та умови вступу

Міністерство освіти підготувало серію інфографік для випускників 9-х та 11-класів, які збираються вступати до училищ. Абітурієнти дізнаються про особливості навчання, дати вступної кампанії та інші особливості професійної освіти.

Деталі вступу до училищ у 2020 році опублікували на офіційному сайті МОН.

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Публікацію інфографік прокоментував заступник міністра освіти та науки Петро Коржевський.

Наша мета – зробити процес вступу зрозумілим і прозорим. Наприклад, ми заклали в оновлені Правила прийому норму, яка зобов'язує приймальні комісії допомагати вступникам у виборі професії, розказувати про умови навчання та перспективи працевлаштування після випуску,

– пояснив посадовець.

Особливості вступу до училищ

Професійна освіта дозволяє в короткий термін освоїти професію та отримати диплом. Також навчання в училищах є безоплатним, а студентам надається гуртожиток.



Після училища випускники можуть одразу вступити на другий курс університету / інфографіка: МОН

Для вступу в училище не треба складати ЗНО, а терміни вступної кампанії кожен заклад визначає сам.



690 професій – саме такий вибір мають вступники в училища / інфографіка: МОН

Як відбирають студентів до закладів професійної освіти



Студенти вступають на основі середнього бала та співбесіди / інфографіка: МОН

Хто має право на першочергове зарахування та пільги при вступі



Медалі та направлення допоможуть при вступі / інфографіка: МОН

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Також багато соціальних груп мають право на зарахування поза конкурсом / інфографіка: МОН

Скільки всього студентів вчаться в українських училищах?Станом на 2018 рік в системі професійно-технічної освіти навчались понад 238 тисяч студентів, що майже вдвічі менше ніж 10 років тому.