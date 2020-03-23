Зарплати, стипендії та навантаження: у Міносвіти пояснили як працюватимуть училища

В міністерстві освіти пояснили, що максимально працівники профтехів можуть мати 36 робочих годин на тиждень. Такі обмеження діятимуть на період карантину.

Роз'яснення зробив заступник міністра освіти та науки України Петро Коржевський на сторінці МОН у фейсбук.

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Посадовець повідомив, що в разі, якщо учні мали піти на виробничу практику, а настав карантин, то треба організувати теоретичне навчання, а практику відкласти.

Зараз є можливість сконцентруватися більше на теорії, ми хочемо організувати навчальний процес, аби він мав прикладний характер,

– розповів Петро Коржевський.

Якщо карантин затягнеться, то терміни закінчення навчального року теж відкладуться.

Також, за словами посадовця, викладачі будуть зобов'язані подавати звіти про свою дистанційну роботу під час карантину. Адже раніше міністерство вирішило перевести усіх освітян на віддалений режим роботи.

Потреби, аби велика кількість людей знаходилася у закладі – немає. Працівників треба перевести на дистанційну роботу,

– підкреслили у відомстві.

Виплати стипендій для учнів також відбуватимуться вчасно.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.