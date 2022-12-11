"Опасные информация и знакомства": как родителям защитить ребенка от интернет-угроз
11 декабря 2022, 13:55Читати новину українською
Источник:ДСЯОУ
Из-за перехода на онлайн-обучение дети все больше времени проводят в интернете. Поэтому круг подстерегающих их опасностей расширился.
Следовательно, родителям необходимо внимательнее следить за безопасностью ребенка в сети. Также научить школьника избегать сомнительных знакомств и материалов.
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Как защитить детей от интернет-опасностей
По данным Государственной службы качества образования Украины, более 300 школ оценили образовательную среду как безопасную. Однако более 10% детей таким его не признали. Есть и такие школы, четверть учащихся которых чувствуют себя в опасности.
Шесть советов для родителей
- Не забывайте обновлять настройки родительского контроля. Его пределы должны соответствовать взрослению дитипны. Устанавливать такие программы следует в диалоге с ребенком;
- научите ребенка использовать на смартфоне режим "не беспокоить", когда он выполняет, например, домашнее задание;
- найдите баланс между онлайн и офлайн-миром: следите, сколько времени без перерывов ребенок проводит в интернете;
- напоминайте ребенку, что ни при каких условиях нельзя сообщать и распространять личную информацию о себе, родителях, одноклассниках в социальных сетях. Если с ребенком пытается сконтактировать онлайн-незнакомец, помогите ему заблокировать или добавить в черный список, пожаловаться в службу поддержки соцсети о спаме;
- Объясните ребенку, что нельзя публиковать онлайн информацию о скоплении большого количества людей; фото-, видеоматериалы местности, где происходил вражеский обстрел или место, где упал снаряд; точные координаты и геолокацию мест, где происходили боевые действия; фото-, видео с украинскими военными; фото передвижением военной техники ВСУ с местами их дислокации, ночлега и укрытия;
- важно, чтобы вы также придерживались тех правил, которые обучаете детей.
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Как сократить детям время, проведенное по гаджетам
Чтобы сократить время нахождения ребенка по гаджетам, специалисты предлагают установить четкие правила. В частности, советуют родителям:
- контролировать соблюдение лимита пользования гаджетом;
- устраивать для детей дни без просмотра телевидения и Интернета;
- во время игры с ребенком или еды не включайте телевизор как фон;
- детям до 10 лет нужно на 1 час откладывать телефон или планшет после 40 минут. Соблюдайте установленный лимит времени для перерывов во время работы в гаджетах;
- общаться с детьми во время игры в планшете: задавайте вопросы о событиях;
- пытаться превратить игру в девайсе в интересное действо, которое будет развивать ваших детей интеллектуально;
- самим не сидеть непрерывно в телефоне, а быть образцом для детей.