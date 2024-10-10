Как красиво поблагодарить на украинском: 3 точных варианта
Источник:Ютуб-канал Алены Лисовец
Слова благодарности в речи демонстрируют вежливость собеседника и являются частью коммуникационного этикета. А их многообразие – свидетельствует о богатой речевой культуре.
Словами благодарности мы выражаем уважение, приветливость, создаем комфортную атмосферу разговора. В украинском языке есть ряд слов, которыми можно благодарить, а больше о них в рубрике "Говорим на украинском" рассказала учительница Алена Лисовец в своем ютуб-канале "Языковедческая минутка".
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С помощью каких слов выразим благодарность
Традиционными и самыми распространенными словами благодарности у украинцев являются слова "дякую" и "спасибо" и "спасибо" и "вдячний (-а, -ні)".
Украинское "дякую" происходит от польского "dziękuję", а оно в свою очередь от немецкого "danke". Но похожие слова присутствуют в ряде языков индоевропейского происхождения.
В основе "спасибо" лежит глагол "спасибо"спаси Биг".
О слове "спасибо"Оно не является калькой с русского, потому что, пережив определенные фонетические видоизменения, фигурирует в письменных староукраинских памятниках с XVI века и означает "спаси Бог". Имеется оно и в произведениях классиков, и в словаре под редакцией Бориса Гринченко, где россиянизмов нет. К тому же в юго-западном диалекте есть слово Биг (то же, что Бог).
Как правильно и красиво благодарить: смотрите видео
Благодарить можно и красноречивее
Чтобы ваши слова благодарности звучали эмоциональнее и красноречивее к глаголу можно добавить:
- наречия;
- уточнения, за что благодарим.
Интересно! 11 января отмечается Всемирный день "спасибо" (International Thank You Day).
Если к слову "спасибо" добавим наречия мы получим следующие выражения:
- Благодарю!
- Глубоко благодарю!
- Поклонно благодарю!
- Большое спасибо!
- Спасибо большое спасибо!
- Искренне благодарю!
- Сердечно/Искренне благодарю!
- Большое спасибо!
Со словом "благодарный" лучше строить следующие конструкции:
- Искренне благодарен! Глубоко благодарен за ...!
- Весьма признателен!
- Позвольте выразить признательность!
- Мы очень благодарны!
- Глубоко благодарны!
"Большое спасибо!" и "Искреннее спасибо!" можно употреблять, но помните, что семантически это не самые лучшие варианты, в отличие от просто "Спасибо!".
Уточним, за что выражаем благодарность
Если вы выражаете благодарность мы добавим к ним еще и за что, то получим уважительные конструкции:
- Спасибо за внимание!
- Спасибо за вопросы!
- Спасибо за помощь и ценные советы!
- Спасибо, что нашли время встретиться!
- Спасибо за сотрудничество! Спасибо за прекрасное сотрудничество!
- Спасибо за прекрасный день!
- Глубоко благодарен за плодотворное сотрудничество!
- Заранее спасибо!
- Большое спасибо за теплые слова!
Обратите внимание! Слова благодарности имеют признаки восклицания и могут произноситься с восклицательной интонацией, а значит после них следует ставить восклицательный знак.
Слово "спасибо" уместно употреблять и когда мы отказываемся от чего-то.
- Я не смогу воспользоваться вашим предложением (советом), но вежливо благодарю за него!
- Весьма благодарен за совет (предложение)! Я должен хорошо его обдумать (подумать над ним)!
В разговоре принято и отвечать на благодарность, например, следующими фразами:
- Прошу!
- Пожалуйста!
- Могу ли я вам еще чем-то помочь?
- Рад помочь!
Важно! Согласно деловому этикету говорить в ответ "Да не за что", "Всегда, пожалуйста" являются неуместными и фамильярными формами.
Ранее, Образование 24 писала о том, почему нельзя говорить "большое спасибо".