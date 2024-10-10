Как красиво поблагодарить на украинском: 3 точных варианта

Слова благодарности в речи демонстрируют вежливость собеседника и являются частью коммуникационного этикета. А их многообразие – свидетельствует о богатой речевой культуре.

Словами благодарности мы выражаем уважение, приветливость, создаем комфортную атмосферу разговора. В украинском языке есть ряд слов, которыми можно благодарить, а больше о них в рубрике "Говорим на украинском" рассказала учительница Алена Лисовец в своем ютуб-канале "Языковедческая минутка".

Смотрите также Как сказать на украинском "утро вечера мудренее": колоритные соответствия

С помощью каких слов выразим благодарность

Традиционными и самыми распространенными словами благодарности у украинцев являются слова "дякую" и "спасибо" и "спасибо" и "вдячний (-а, -ні)".

Украинское "дякую" происходит от польского "dziękuję" , а оно в свою очередь от немецкого "danke". Но похожие слова присутствуют в ряде языков индоевропейского происхождения.

В основе "спасибо" лежит глагол "спасибо" спаси Биг ".

О слове "спасибо" Оно не является калькой с русского, потому что, пережив определенные фонетические видоизменения, фигурирует в письменных староукраинских памятниках с XVI века и означает "спаси Бог". Имеется оно и в произведениях классиков, и в словаре под редакцией Бориса Гринченко, где россиянизмов нет. К тому же в юго-западном диалекте есть слово Биг (то же, что Бог).

Как правильно и красиво благодарить: смотрите видео

Благодарить можно и красноречивее

Чтобы ваши слова благодарности звучали эмоциональнее и красноречивее к глаголу можно добавить:

наречия; уточнения, за что благодарим.

Интересно! 11 января отмечается Всемирный день "спасибо" (International Thank You Day).

Если к слову "спасибо" добавим наречия мы получим следующие выражения:

Благодарю!

Глубоко благодарю!

Поклонно благодарю!

Большое спасибо!

Спасибо большое спасибо!

Искренне благодарю!

Сердечно/Искренне благодарю!

Большое спасибо!

Со словом "благодарный" лучше строить следующие конструкции:

Искренне благодарен! Глубоко благодарен за ...!

Весьма признателен!

Позвольте выразить признательность!

Мы очень благодарны!

Глубоко благодарны!

"Большое спасибо!" и "Искреннее спасибо!" можно употреблять, но помните, что семантически это не самые лучшие варианты, в отличие от просто "Спасибо!".

Уточним, за что выражаем благодарность

Если вы выражаете благодарность мы добавим к ним еще и за что, то получим уважительные конструкции:

Спасибо за внимание!

Спасибо за вопросы!

Спасибо за помощь и ценные советы!

Спасибо, что нашли время встретиться!

Спасибо за сотрудничество! Спасибо за прекрасное сотрудничество!

Спасибо за прекрасный день!

Глубоко благодарен за плодотворное сотрудничество!

Заранее спасибо!

Большое спасибо за теплые слова!

Обратите внимание! Слова благодарности имеют признаки восклицания и могут произноситься с восклицательной интонацией, а значит после них следует ставить восклицательный знак.

Слово "спасибо" уместно употреблять и когда мы отказываемся от чего-то.

Я не смогу воспользоваться вашим предложением (советом), но вежливо благодарю за него!

Весьма благодарен за совет (предложение)! Я должен хорошо его обдумать (подумать над ним)!

В разговоре принято и отвечать на благодарность, например, следующими фразами:

Прошу! Пожалуйста! Могу ли я вам еще чем-то помочь? Рад помочь!

Важно! Согласно деловому этикету говорить в ответ "Да не за что", "Всегда, пожалуйста" являются неуместными и фамильярными формами.

Ранее, Образование 24 писала о том, почему нельзя говорить "большое спасибо".