В Киеве школьник учился онлайн из угла магазина: трогательное фото

23 декабря 2022, 18:14
Читати новину українською

Источник:

Евгений Завгородний

В Киеве учителя и ученики через блекаут не могут присоединиться к онлайн-урокам. Однако не сдаются и ищут в городе интернет.

Так, в одном из столичных магазинов заметили школьника, учившегося в углу. Именно в этом помещении он смог найти Интернет.

Читайте Украинцев не сломать: в Киеве учительница проводила онлайн-урок прямо на улице

В Киеве школьник приобщился к онлайн-уроку из угла магазина

Так, ученик решил не упускать случая получать знания и из магазина "Розетка" приобщился к дистанционному уроку.

Что интересно, этот магазин работает от генератора и раздает wi-fi.

Украинцев очень тронуло это фото и жажда ребенка к обучению.

В Киеве педагог проводила урок на улице

  • На днях также в Киеве учительница из-за аварийных отключений света проводила урок прямо на улице. Ее заметили в одном из районов столицы.
  • После отключения света учительница не сдалась, а решила искать интернет. Нашла его у одного из супермаркетов и продолжила урок.
  • Так, учительница поставила ноутбук прямо на столбик возле супермаркета и разговаривала с учениками. Она, в частности, озвучила детям домашнее задание и пообещала отправить материалы, когда появится интернет.
  • В сети поражены несокрушимостью наших педагогов. Эту учительницу они уже назвали "педагогом по призванию".

К теме Это находка: топ учебных приложений, работающих без интернета

Какая ситуация со светом в Киеве

  • Киев и область в течение 16 – 19 декабря выдержали две атаки России. Сначала оккупанты массированно обстреляли Киев ракетами, после чего атаковали дронами-камикадзе.
  • Из-за атак россиян 80% Киевской области были без света. Самая сложная ситуация была в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.
  • Председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба информировал, что блекаут в Киевской области может длиться до 23 декабря. По его словам, в некоторых общинах света не было 48 часов.
  • Проблема Киева в том, что столица не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования. Сергей Коваленко сообщал, что в Киеве разрушены 60% трансформаторов.

Автор: Марія Волошин