В Киеве школьник учился онлайн из угла магазина: трогательное фото
23 декабря 2022, 18:14Читати новину українською
Источник:Евгений Завгородний
В Киеве учителя и ученики через блекаут не могут присоединиться к онлайн-урокам. Однако не сдаются и ищут в городе интернет.
Так, в одном из столичных магазинов заметили школьника, учившегося в углу. Именно в этом помещении он смог найти Интернет.
Читайте Украинцев не сломать: в Киеве учительница проводила онлайн-урок прямо на улице
В Киеве школьник приобщился к онлайн-уроку из угла магазина
Так, ученик решил не упускать случая получать знания и из магазина "Розетка" приобщился к дистанционному уроку.
Что интересно, этот магазин работает от генератора и раздает wi-fi.
Украинцев очень тронуло это фото и жажда ребенка к обучению.
В Киеве педагог проводила урок на улице
- На днях также в Киеве учительница из-за аварийных отключений света проводила урок прямо на улице. Ее заметили в одном из районов столицы.
- После отключения света учительница не сдалась, а решила искать интернет. Нашла его у одного из супермаркетов и продолжила урок.
- Так, учительница поставила ноутбук прямо на столбик возле супермаркета и разговаривала с учениками. Она, в частности, озвучила детям домашнее задание и пообещала отправить материалы, когда появится интернет.
- В сети поражены несокрушимостью наших педагогов. Эту учительницу они уже назвали "педагогом по призванию".
К теме Это находка: топ учебных приложений, работающих без интернета
Какая ситуация со светом в Киеве
- Киев и область в течение 16 – 19 декабря выдержали две атаки России. Сначала оккупанты массированно обстреляли Киев ракетами, после чего атаковали дронами-камикадзе.
- Из-за атак россиян 80% Киевской области были без света. Самая сложная ситуация была в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.
- Председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба информировал, что блекаут в Киевской области может длиться до 23 декабря. По его словам, в некоторых общинах света не было 48 часов.
- Проблема Киева в том, что столица не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования. Сергей Коваленко сообщал, что в Киеве разрушены 60% трансформаторов.