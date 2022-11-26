Выход есть: как учиться онлайн, если нет света
Источник:Общественное
Из-за отключения света в Украине после ракетных ударов России дети испытывают значительные проблемы с обучением. Так что родители часто интересуются, как школьники могут учиться, если нет электроэнергии.
Учиться дистанционное в таких условиях тоже сложно, а иногда и невозможно. Так что в Государственной службе качества образования Украины порекомендовали, как эффективно организовать процесс обучения.
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Как учиться, когда нет света
Заместитель директора департамента институционального аудита Государственной службы качества образования Украины Елена Святенко озвучила эти рекомендации.
Основная рекомендация ДСКО касается дежурства режимов синхронного и асинхронного обучения:
- не менее 30% "дистанционки" должно происходить синхронно; остальные темы можно рассмотреть в асинхронном режиме (учащиеся прорабатывают материалы на онлайн-платформах самостоятельно, когда имеют к ним доступ);
- учителя с 2020 года наполняют "папки" своих дисциплин на обучающих платформах школ. Итак, выработана определенная база, которой учащиеся могут пользоваться сейчас;
- учителям следует пересмотреть, какие темы можно объединить, интегрировать с темами других предметов, отдать на самостоятельную обработку учащимся, а какие – рассматривать только синхронно.
Постоянные мониторинги позволяют учителям выяснить, какие темы освоены на должном уровне, а какие нуждаются в доработке.
Для того чтобы наверстать слабо усвоенный материал, можно использовать резервные часы, предусмотренные каждой обучающей программой.
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Какие приложения помогут учащимся учиться
- Электронная библиотека на портале Модернизации содержания образования – она содержит 1335 учебников с 1 по 11 класс;
- издательство "Утро" – учащимся и педагогам предоставили открытый доступ к электронным учебникам для 1 – 5 класса;
- компания EdPro открыла до 1 декабря бесплатный доступ к электронным учебникам;
- на платформе "Украинская школа онлайн" есть 2500 учебных курсов. До конца года загрузят еще 1000;
- также запустили приложение "Изучаю. Не жду". Он позволяет в условиях отсутствия интернета учащимся 1 – 4 классов овладевать контентом.