Более 4 тысяч украинских студентов и преподавателей приняли участие в Эразмус+

В течение 2014-2019 годов 4695 украинских студентов прошли обучение или стажировку в университетах Европы в рамках программы обмена Эразмус+. Участие в программе также приняли 4361 преподаватель из украинских университетов.

О таких результатах рассказала министр образования Украины Анна Новосад, пишет пресс-служба МОН.

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Чиновница рассказала, что за это время 2872 преподавателя и 1123 студента из Европы воспользовались возможностью пройти стажировку в Украине.

В прошлом году наша страна получила дополнительное окно финансирования проектов Эразмус+ в размере 5 миллионов евро. Как результат, мы смогли увеличить количество украинских участников в Программе и профинансировать наиболее приоритетные направления,

– отчиталась Анна Новосад.



В Минобразования отчитались о результатах проекту / инфографика: МОН

В ведомстве рассказали, что всего за период с 2014 – 2020 лет бюджет программы Эразмус+ составил 14,7 миллиарда евро. Эти деньги тратят на гранты, различные проекты сотрудничества и мобильность студентов и преподавателей.

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Что такое Эразмус+?