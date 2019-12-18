Понад 4 тисячі українських студентів та викладачів взяли участь в Еразмус+

Протягом 2014-2019 років 4695 українських студентів пройшли навчання або стажування в університетах Європи в рамках програми обміну Еразмус+. Участь в програмі також взяли 4361 викладач з українських університетів.

Про такі результати розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад, пише пресслужба МОН.

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Посадовиця розповіла, що за цей час 2872 викладачі та 1123 студенти з Європи скористалися можливістю пройти стажування в Україні.

Торік наша країна отримала додаткове вікно фінансування проєктів Еразмус+ у розмірі 5 млн євро. Як результат, ми змогли збільшити кількість українських учасників у Програмі та профінансувати найбільш пріоритетні напрями,

– відзвітувала Ганна Новосад.



У Міносвіті відзвітували про результати проєкту / інфографіка: МОН

У відомстві розповіли, що загалом за період з 2014 – 2020 років бюджет програми Еразмус+ склав 14,7 мільярда євро. Ці гроші витрачають на гранти, різні проєкти співпраці та на мобільність студентів і викладачів.

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Що таке Еразмус+?