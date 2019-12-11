Больше чем Гончарук: Новосад в ноябре заработала 55 тысяч гривен
Заработная плата министра образования Анны Новосад за ноябрь 2019 года составила 55 тысяч гривен. Премьер-министр заработал 44 тысячи.
О разнице в зарплате сообщили в министерстве образования Украины, пишут "Украинские новости".
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Должностной оклад (ставка) в министра образования Украины составляет 12 952 гривен. После начисления надбавок за выслугу лет, работу в режимных ограничениях, интенсивность работы, командировки, премии и индексации – в целом получилось 55 тысяч 103 грн.
Однако после вычета налогов Анна Новосад получила 44 355 гривен нетто.
Некоторые из заместителей руководительницы министерства заработал больше за саму Анну Новосад.
Юрий Полюхович – 50 638 гривен;
Егор Стадный – 58 973 гривен;
Любомира Мандзий – 61 358 гривен;
Петр Коржевский – 58 486 гривен;
Максим Ярмистый – 55 139 гривен;
Светлана Даниленко – 59 826 гривен.
Больше о зарплате в октябре: Министр образования Новосад заработала меньше своих заместителей в октябре
Выросла ли зарплата у работников министерства?
- в октябре 2019 года, до вычета налогов, работники министерства в целом заработали 305 тысяч 388 гривен;
- в ноябре Анна Новосад вместе с заместителями заработала 399 тысяч 487 гривен брутто;
- должностной оклад не рос, однако увеличились надбавки.