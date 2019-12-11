Больше чем Гончарук: Новосад в ноябре заработала 55 тысяч гривен

Заработная плата министра образования Анны Новосад за ноябрь 2019 года составила 55 тысяч гривен. Премьер-министр заработал 44 тысячи.

О разнице в зарплате сообщили в министерстве образования Украины, пишут "Украинские новости".

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Должностной оклад (ставка) в министра образования Украины составляет 12 952 гривен. После начисления надбавок за выслугу лет, работу в режимных ограничениях, интенсивность работы, командировки, премии и индексации – в целом получилось 55 тысяч 103 грн.

Однако после вычета налогов Анна Новосад получила 44 355 гривен нетто.

Некоторые из заместителей руководительницы министерства заработал больше за саму Анну Новосад.

Юрий Полюхович – 50 638 гривен;

Егор Стадный – 58 973 гривен;

Любомира Мандзий – 61 358 гривен;

Петр Коржевский – 58 486 гривен;

Максим Ярмистый – 55 139 гривен;

Светлана Даниленко – 59 826 гривен.

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